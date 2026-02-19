D. Trumpas pareiškė per 10 dienų nuspręsiąs, ar JAV smogs Iranui

„Gali tekti žengti dar vieną žingsnį, o gal ir ne. Galbūt sudarysime susitarimą [su Teheranu]. Tai sužinosite per artimiausias, tikriausiai, 10 dienų“, – Vašingtone sakė D. Trumpas.
JAV lyderis pareiškė, kad Iranas „negali toliau kelti grėsmės viso regiono stabilumui ir privalo sudaryti susitarimą“. Jis pridūrė, kad nutiks „blogų dalykų“, jei nebus pasiektas prasmingas branduolinis susitarimas.
Vašingtonas dislokavo regione papildomus jūrų ir oro pajėgų išteklius, įskaitant du lėktuvnešius, kad padidintų spaudimą Teheranui.
Prezidentas teigė, kad JAV derybos su Iranu, įskaitant šią savaitę Ženevoje, buvo geros, bet pakartojo, kad Iranui negali būti leista įgyti branduolinių ginklų.
D. Trumpo administracija teigia siekianti reikšmingai apriboti Irano branduolinę programą.
Teheranas griežtai neigia siekiantis sukurti branduolinius ginklus ir leido suprasti, kad yra pasirengęs apriboti savo civilinę branduolinę programą mainais į JAV taikomų griežtų ekonominių sankcijų panaikinimą.
Vis dėlto Iranas atkakliai kartoja, kad nesiderės kitais Vašingtono keliamais klausimais, tokiais kaip raketų arsenalo mažinimas ar paramos kovotojų grupuotėms nutraukimas.
D. Trumpas pateikė įvairių galimos atakos pateisinimų – nuo atsako į neseną žiaurų vyriausybės susidorojimą su protestuotojais iki žalos šalies branduolinėms ir balistinių raketų programoms.