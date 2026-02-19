Karas Ukrainoje. V. Zelenskis atsakė, ar duotų įsakymą nužudyti V. Putiną

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė esąs atviras referendumui dėl konflikto įšaldymo palei dabartinę fronto liniją.
„Manau, kad žmonės referendume su tuo sutiktų. Tai mano nuomonė“, – sakė V. Zelenskis JAV žinių portalui „Axios“. Toks referendumas esą galėtų būti surengtas paraleliai su prezidento rinkimais. Pasak V. Zelenskio, jo vyriausybė ir Vašingtonas susitarė, kad bet koks susitarimas turi būti referendume patvirtintas Ukrainos gyventojų.
Antradienio vakarą Ženevose be apčiuopiamų rezultatų baigėsi pirmoji derybų tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos diena. Pokalbiai vyko tarpininkaujant JAV specialiajam pasiuntiniui Steve‘ui Witkoffui ir trečiadienį turėtų būti pratęsti.
Rusų valstybinė žiniasklaida atmosferą apibūdino kaip „labai įtemptą“. Žurnalistas Barakas Ravidas, remdamasis šaltiniais, rašė, kad politinės derybos yra „aklavietėje“.
IŠ anksto neskelbus, šį kartą į derybas buvo įtrakti ir Ukrainos europiečių sąjungininkių atstovai. Jose dalyvavo nacionaliniai saugumo patarėjai iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Italijos. Ukrainos vyriausiais derybininkas Rustemas Umerovas patvirtino atskirus susitikimus su JAV ir Europos partnerių atstovais.
„Svarbu išlaikyti bendrą požiūrį ir veiksmų koordinavimą tarp Ukrainos, JAV ir Europos“, – rašė jis „Telegram“ tinkle.
R. Umerovas, komentuodamas pirmąją derybų dieną, taip pat rašė: „Po bendros dalies darbas buvo tęsiamas teminėse grupėse“. Derbininkai sutelkė dėmesį į „praktinius klausimus ir galimų sprendimų mechanizmus“.
V. Zelenskis ir toliau atmeta Rusijos reikalavimą išvesti ukrainiečių dalinius iš dar jų kontroliuojamų rytinių Luhansko ir Donecko sričių dalių.
