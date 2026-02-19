V. Putinas pripažino realybę: dėl Donbaso kovos net ir dvejus metus

Žvalgybos vertinimuose teigiama, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas manymu jis laimi karą prieš Ukrainą.
„Jis yra įsitikinęs, kad net jei visiškai įtvirtinti kontrolę Donbase prireiktų 18 mėnesių ar dvejų metų, kiekviena kovų diena ir kiekviena naktis, kai Rusijos raketos ir dronai smogia energetikos infrastruktūrai bei gyvenamiesiems pastatams, suteikia jam vis daugiau pranašumų“, – teigiama publikacijoje.
Leidinys pažymi, kad pastaraisiais mėnesiais Rusijos ekonomika susiduria su rimtomis problemomis, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas atkakliai siūlė Kremliui dideles investicijas į Rusiją mainais į karo pabaigą.
V. Zalužnas meta kaltinimus V. Zelenskiui: sprendimus galėjo daryti ilgametis jo partneris
„Atsižvelgdami į šias aplinkybes, kai kurie analitikai mano, kad V. Putinas vis dar galėtų sudaryti susitarimą dėl karo Ukrainoje nutraukimo, ypač jei jam pavyktų pasiekti plataus masto suartėjimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Ukrainos kariuomenės pasitraukimą iš likusios Donbaso dalies“, – rašo NYT.
Donbasas, į kurį įeina Luhansko ir Donecko sritys, yra vienas iš pagrindinių klausimų, dėl kurio nesutariama derybose.
Rusija yra pilnai okupavusi Luhansko sritį, tuo tarpu dalį Donecko srities – įskaitant ir gerai įtvirtintus miestus – dar kontroliuoja Ukrainos pajėgos.
Kremlius siekia, kad Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš dar neokupuotos Donecko srities dalies, tačiau Kyjivas tokius reikalavimus atmeta. Volodymyras Zelenskis ne kartą pabrėžė, kad Donbaso okupantams taip paprastai neatiduos.
V. Zelenskis taip pat akcentavo, kad visiška Donbaso okupacija kariniu būdu Kremliui kainuotų dar apie 800 tūkst. kareivių ir užtruktų maždaug dvejus metus, o tokio laikotarpio, anot prezidento, Rusijos ekonomika tokio laikotarpio neatlaikytų.
Kai kurie analitikai teigia, kad Rusija siekia užimti Donbasą tam, jog Kremlius galėtų bent jau pateikti Rusijos visuomenei tam tikrą „karo trofėjų“.