Karas Ukrainoje. Sėkmingos Ukrainos kontratakos: vienoje iš fronto krypčių rusai praranda pozicijas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad tolesnės derybos su Rusija dėl karo pabaigos vėl vyks Šveicarijoje. Kadangi karas vyksta Europoje, čia turėtų vykti ir derybos, sakė jis interviu britų žurnalistui Piersui Morganui.
„Noriu pabrėžti, kad kitas susitikimas vėl vyks Šveicarijoje“, – kalbėjo V. Zelenskis po antradienį ir trečiadienį Ženevoje vykusių pokalbių.
Rusija kol kas nepatvirtino nei naujų pokalbių vietos, nei datos. V. Zelenskis kritikavo JAV tarpininkaujamų derybų Ženevoje rezultatus ir pareikalavo dar vasarį pratęsti pokalbius.
V. Zelenskis pabrėžia Ukrainos norą pasiekti rezultatų derybose: šiuo metu jis nėra pakankamas
Kartu V. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina vertina Jungtinius Arabų Emyratus kaip partnerį. Trišaliai pokalbiai pradžioje vyko Abu Dabyje sausį ir vasario pradžioje.
V. Zelenskis interviu, kurio ištraukos paskelbtos ir jo „Telegram“ kanale, teigė, kad derybose turi dalyvauti ir europiečiai.
„Vyksta sunkios diskusijos dėl europiečių vaidmens. Mums jų vaidmuo yra labai svarbus“, – pabrėžė prezidentas. Rusija laiko europiečius karo šalimi ir todėl yra prieš jų dalyvavimą derybose.
Susiję straipsniai
„Bet aš visad pabrėžiu, kad mums, mano nuomone, reikia ir Europos partnerių“, – tęsė V. Zelenskis.
Jis dar kartą pareiškė, kad nors ir nepasitiki Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau nori su juo susitikti, kad užbaigtų karą.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių