Lenkija su Europos sąjungininkėmis kurs nebrangias oro gynybos ir dronų sistemas

Krokuvoje penktadienį vyko vadinamųjų E5 valstybių gynybos ministrų susitikimas. E5 grupę sudaro Vokietija, Prancūzija, Lenkija, Italija ir Jungtinė Karalystė.
Šių šalių gynybos ministrai aptarė Europos saugumo reikalus, tolesnę paramą Ukrainai ir Rusijos karą prieš Ukrainą.
Susitikimo metu Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas pareiškė, kad penkios Europos šalys įsipareigojo bendrai kurti ir gaminti dronus ir dronų ginkluotę.
„Kovinės technologijos ir taktikos keičiasi dinamiškai, todėl turime reaguoti greitai ir tinkamai. Mūsų pagrindinė užduotis – būti tokiais stipriais, kad niekas net nesvajotų pulti Europos Sąjungos valstybių, įskaitant ir E5 šalis“, – sakė Lenkijos gynybos ministras.
W. Kosiniakas-Kamyszas dar praeitą savaitę užsiminė, kad Lenkija sieks kurti tolimojo nuotolio dronus kartu su Prancūzija, Vokietija, Italija, Švedija ir Jungtine Karalyste.
Jis teigė, kad didelio taiklumo tolimojo nuotolio ginklai yra viena iš dviejų pagrindinių NATO ir Lenkijos veiklos krypčių, o kita yra dronų ir priešdroninių sistemų kūrimas.
Anot ministro, tai yra du svarbiausi atgrasymo ir gynybos elementai.
Renginyje dalyvavusi ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas sakė, kad jeigu Europa nori būti saugi, tai ji turi sustiprinti savo „kietąją galią“.
Anot jos, gera naujiena yra ta, kad Europa rekordiškai investuoja į gynybą.
„Europa imasi veiksmų, tačiau ji nesiekia konkuruoti su NATO. Tikslas yra sustiprinti Europą būnant NATO. Stipresnė Europa reiškia ir stipresnį Aljansą“, – sakė K. Kallas.
Primenama, kad dar iki 2022 m. Rusijos invazijos į Ukrainą Lenkija buvo viena iš tų NATO valstybių, kurios skyrė didžiausią dalį bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybai ir viena iš kelių šalių išpildžiusių įsipareigojimą į gynybą investuoti 2 proc. BVP.
2025 m. birželį NATO narės, išskyrus Ispaniją, susitarė, kad iki 2035 m. gynybos finansavimas bus padidintas iki 5 proc. BVP. Rugsėjo mėnesį Lenkija įsipareigojo pasiekti 4,8 proc. BVP ribą gynybai jau 2026 m.
