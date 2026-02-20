PasaulisKonfliktai ir saugumas

Netoli Aliaskos perimti keli Rusijos kariniai lėktuvai

2026 m. vasario 20 d. 09:06
Rusijos bombonešiams ir naikintuvams įskridus į Aliaskos oro gynybos identifikavimo zoną (ADIZ), jų perimti pakilo keli kariniai orlaiviai. Du Rusijos tolimojo nuotolio bombonešiai „Tu-95“, du naikintuvai „Su-35“ ir „A-50“ modelio oro erdvės žvalgybos lėktuvas buvo lydimi tol, kol paliko oro gynybos identifikavimo zoną, pranešė Šiaurės Amerikos aerokosminės gynybos vadavietė (NORAD). Rusų lėktuvai skrydžio metu nebuvo įsibrovę į Kanados ar JAV oro erdvę.
NORAD, kuri yra bendra JAV ir Kanados struktūra, duomenimis, operacijoje dalyvavo keli lėktuvai: po du „F-16“ ir „F-35“ naikintuvus, keturi „KC-135“ degalų pildymo lėktuvai bei vienas „E-3“ tipo AWACS oro erdvės žvalgybos lėktuvas. Nėra aišku, ar tai buvo tik JAV pajėgų lėktuvai, ar ir Kanados.
Pasak NORAD, tokių incidentų su Rusijos lėktuvais pasitaiko reguliariai. Jie nevertinami kaip grėsmė. Karinių ekspertų duomenimis, valstybės dažnai naudoja tokius įsiveržimus, kad išbandytų atitinkamų šalių gynybą.
Oro gynybos identifikavimo zona yra prieš valstybės oro erdvę: ji nėra suverenios teritorijos dalis, o tam tikra prasme sudaro buferinę zoną. Joje visi lėktuvai privalo identifikuotis ir pranešti savo koordinates. Tai tarnauja nacionalinio saugumo užtikrinimui, nurodo NORAD.
