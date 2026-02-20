Netoli Aliaskos perimti keli Rusijos kariniai lėktuvai

NORAD, kuri yra bendra JAV ir Kanados struktūra, duomenimis, operacijoje dalyvavo keli lėktuvai: po du „F-16“ ir „F-35“ naikintuvus, keturi „KC-135“ degalų pildymo lėktuvai bei vienas „E-3“ tipo AWACS oro erdvės žvalgybos lėktuvas. Nėra aišku, ar tai buvo tik JAV pajėgų lėktuvai, ar ir Kanados.
Pasak NORAD, tokių incidentų su Rusijos lėktuvais pasitaiko reguliariai. Jie nevertinami kaip grėsmė. Karinių ekspertų duomenimis, valstybės dažnai naudoja tokius įsiveržimus, kad išbandytų atitinkamų šalių gynybą.
Oro gynybos identifikavimo zona yra prieš valstybės oro erdvę: ji nėra suverenios teritorijos dalis, o tam tikra prasme sudaro buferinę zoną. Joje visi lėktuvai privalo identifikuotis ir pranešti savo koordinates. Tai tarnauja nacionalinio saugumo užtikrinimui, nurodo NORAD.