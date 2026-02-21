Irano studentai Teherane skandavo antivyriausybinius šūkius

Studentų informacinis biuletenis „Amirkabir“ pranešė, kad įvyko susidūrimų su režimo sukarintais „Basij“ daliniais. Šiaurės rytiniame Mašhado mieste medicinos studentai taip pat surengė protestus.
Teheranre liudytojai patvirtino naujus protestus elitiniu laikomame universitete. Didesnės demonstracijos ten vyko per ankstesnių protestų bangas.
„Amirkabir“ kanalo vaizdo įrašuose buvo matyti minios žmonių universiteto miestelyje. Viename vaizdo įraše girdėjosi šūkis „Tegyvuoja šachas“ – tai užuomina į Rezą Pahlavi, 1979 m. nuversto šacho sūnų, tapusį vienu žinomiausių opozicionierių užsienyje.
Pasak Irano naujienų agentūros „Mehr“, šeštadienį Irano universitetuose prasidėjo naujas semestras, pavėlintas daugiau nei mėnesiui. Universitetai iš pradžių buvo sustabdę veiklą dėl masinių protestų sausio pradžioje. Kai kurie universitetai neseniai atnaujino mokymą internetu, prieš tai valdžiai daugiau nei tris savaites uždarius prieigą prie interneto.
Irano saugumo aparatas žiauriai numalšino pastaruosius masinius protestus šalyje. Pasak žmogaus teisių aktyvistų, per represijas žuvo daugiau nei 7000 žmonių, įskaitant daugiau nei 200 saugumo pajėgų narių.