Karas Ukrainoje. ISW analitikai sužlugdė Kremliaus melus: teikia tikruosius skaičius

Kyjivas penktadienį pranešė, kad Ukrainoje ir Moldovoje buvo sulaikyta 10 asmenų, įtariamų planavus Maskvos nurodymu nužudyti aukšto rango Ukrainos politinius veikėjus. Skelbiama, kad už tai buvo žadamos iki 100 tūkst. JAV dolerių (85 tūkst. eurų) išmokos.
Kyjivas jau anksčiau yra apkaltinęs Rusiją, kuri prieš ketverius metus pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, sąmokslu nužudyti kelis aukšto rango pareigūnus, įskaitant prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Ukrainos žvalgybos tarnybos vadovą.
„Bendros Ukrainos ir Moldovos teisėsaugos tyrimo grupės darbo metu buvo išaiškinta organizuota grupuotė, kuri rengė žinomų Ukrainos piliečių ir užsieniečių užsakomąsias žmogžudystes“, – pareiškime teigė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka.
Baltarusija liko prie suskilusios geldos: nors sulaukė pakvietimo iš D. Trumpo – negavo JAV vizų
Pasak jo, teisėsauga visoje šalyje atliko 20 kratų ir konfiskavo pinigus, ginklus, sprogmenis bei susirašinėjimus su kuratoriais rusais. Pareiškime pažymima, kad kratų metu Ukrainoje buvo sulaikyti septyni asmenys, o dar trys, įskaitant kampanijos organizatorių, buvo sulaikyti Moldovoje.
Moldova pareiškime patvirtino, kad buvo pradėtas bendras tyrimas dėl sąmokslo, kurio tikslas – „fiziškai likviduoti kelis viešus asmenis Ukrainoje“. Maskva šių teiginių kol kas nekomentavo.
Kyjivas įvardijo tik vieną iš pareigūnų, atsidūrusių įtariamųjų akiratyje – tai Andrijus Jusovas, kuris dirba Ukrainos kariuomenės strateginės komunikacijos srityje ir koordinuoja belaisvių mainus su Rusija.
„Rusijos pusė pažadėjo nusikaltėliams iki 100 tūkst. JAV dolerių – suma priklausė nuo galimos aukos žinomumo ir įtakos“, – pridūrė R. Kravčenka.
Maskva yra apkaltinusi Ukrainą suorganizavus kelių žinomų karinių ir politinių veikėjų nužudymus Rusijoje ir Rusijos kontroliuojamoje Ukrainos teritorijoje. Ukraina viešai pareiškė, kad prisidėjo prie kai kurių nužudymų, ir pavadino juos kerštu tiems, kurie skatina, remia ir sudaro sąlygas Rusijos invazijai.
