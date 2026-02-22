Kremlius tęsia kognityvinius karo veiksmus, bandydamas įtikinti Vakarus atsisakyti pagalbos Ukrainai, skleisdamas melagingą naratyvą, kad Rusijos pergalė Ukrainos mūšio lauke yra neišvengiama ir kad Rusijos pajėgos pasiekia didelius laimėjimus mūšio lauke, skelbia Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Rusijos Generalinio štabo operacijų departamento vadas generolas pulkininkas Sergejus Rudskojus vasario 20 d. pareiškė, kad nuo 2026 m. pradžios Rusijos pajėgos užėmė apie 900 kvadratinių kilometrų ir 42 gyvenvietes.
Ukrainiečių programišiai iš analitinio kibernetinio centro „Fenix“ daugiau nei šešis mėnesius slapta stebėjo Rusijos dronų operatorius ir surinko įrodymų, kad Baltarusijos teritorija buvo naudojama atakoms prieš Ukrainą.
Ukrainai minint Maidano revoliucijos metines – griežtas V. Zelenskio atsakas dėl Donbaso: kariuomenės neišves
2025 m. rugsėjo mėn. analizuojant duomenis, perimtus iš Rusijos dronų operatorių pokalbių, buvo nustatyta, kad Rusija aktyviai naudojo civilinę infrastruktūrą Baltarusijos teritorijoje savo dronų maršrutams nustatyti.
Tokiu būdu jie užtikrino stabilų signalą, kad galėtų smogti tikslams Ukrainos šiaurės ir vakarų sienose. Kai kurie dronai tikslingai skrido net į kai kurių NATO šalių teritoriją.
Susiję straipsniai
Kyjivas penktadienį pranešė, kad Ukrainoje ir Moldovoje buvo sulaikyta 10 asmenų, įtariamų planavus Maskvos nurodymu nužudyti aukšto rango Ukrainos politinius veikėjus. Skelbiama, kad už tai buvo žadamos iki 100 tūkst. JAV dolerių (85 tūkst. eurų) išmokos.
Kyjivas jau anksčiau yra apkaltinęs Rusiją, kuri prieš ketverius metus pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, sąmokslu nužudyti kelis aukšto rango pareigūnus, įskaitant prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Ukrainos žvalgybos tarnybos vadovą.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių