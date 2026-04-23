Princas Harry pasiuntė žinutę V. Putinui: sustabdykite tai

Princo Harry vizito tikslas buvo paremti sužeistus veteranus per jo įkurtą „Invictus Games“ fondą. Kalbėdamas Kyjivo saugumo forume jis pareiškė , kad nuo invazijos pradžios 2022 metų vasarį Ukraina parodė lyderystės ir vienybės pavyzdį.
„Ukrainos žmonės padarė kažką nepaprasta. Jūs prisitaikėte, ištvėrėte ir išlaikėte pozicijas. Mažai kas tikėjo, kad tai bus įmanoma. Ir vis dėlto jūs esate čia. Vis dar stovite, vis dar kovojate ir vis dar pirmaujate“, – kalbėjo princas Harry.
JAV vadovaujamos pastangos užbaigti kruviniausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų iš esmės sustojo kilus karui su Iranu.
„Tai akimirka JAV lyderystei – akimirka amerikiečiams parodyti, kad jie gali vykdyti savo tarptautinius sutartinius įsipareigojimus ne iš labdarybės, o dėl savo ilgalaikio vaidmens užtikrinant pasaulinį saugumą ir strateginį stabilumą“, – teigė princas Harry.
Jis tiesiogiai kreipėsi į V. Putiną, ragindamas jį „užkirsti kelią tolesnėms tiek ukrainiečių, tiek rusų kančioms ir pasirinkti kitą kelią“.
„Prezidente Putinai, jokia tauta nelaimi iš besitęsiančių gyvybių praradimų, kurių liudininkais esame. Dar yra akimirka dabar sustabdyti šį karą“, – konferencijoje sakė princas Harry.
Ukrainos nacionalinis geležinkelių operatorius anksčiau paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip princas Harry išlipa iš traukinio atvykęs į Kyjivą. Vizito metu jis ketina apsilankyti išminavimo labdaros organizacijoje „Halo Trust“, kurią rėmė jo motina princesė Diana.
Apie iš anksto nepaskelbtą Harry vizitą socialiniame tinkle X iš pradžių pranešė „ITV News“ žurnalistas Chrisas Shipas. Pasak jo, atvykęs į Kyjivą Harry pasakė: „Gera grįžti į Ukrainą“.
Interviu „ITV News“ jis pareiškė, kad nori „priminti žmonėms savo šalyje ir visame pasaulyje, su kuo susiduria Ukraina, ir paremti žmones bei partnerius, kurie kasdien, kiekvieną valandą atlieka neįtikėtiną darbą itin sunkiomis aplinkybėmis“.
Princas Harry šalyje vieši ne pirmą kartą. 2025 metais jis Ukrainoje lankėsi du kartus – pavasarį Lvive, kur aplankė „Superhumans“ reabilitacijos centrą, ir rudenį Kyjive kartu su „Invictus Games“ fondu.
Vizito Kyjive metu princas susitiko su veteranais ir valdžios atstovais, aplankė Maidaną bei žuvusiųjų memorialą ir savo akimis pamatė Rusijos atakų padarinius.
Po šio vizito princas pasidalijo įspūdžiais iš apsilankymo žuvusių karių memoriale. Pasak jo, tai buvo „vienas liūdniausių dalykų“, kuriuos jis kada nors matė, bet tuo pačiu ir vienas „gražiausių“.
Šiais metais princas Harry jau buvo apsilankęs Ukrainos sostinėje, kur kalbėjo tarptautiniame forume ir pavadino Ukrainą „demokratijos lydere“.
Apskritai princas Harry visokeriopai palaiko Ukrainą: jis prisideda prie sužeistų Ukrainos karių reabilitacijos, taip pat yra paaukojęs apie 500 tūkst. JAV dolerių nukentėjusiems vaikams paremti.
