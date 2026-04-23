Rusiją drebino sprogimai: užsiliepsnojo infrastruktūra, strigo lėktuvų eismas

Rusijos valdžios institucijos ir „Telegram“ kanalai skelbia, kad Nižnij Novgorodo srityje esančiame Kstovo mieste po smūgio užsidegė naftos perpumpavimo stotis.
Taip pat pranešta apie atakas prieš naftos saugyklą okupuotoje Feodosijoje Kryme bei elektros pastotę okupuotame Melitopolyje.
Feodosijoje „Telegram“ kanalas „Crimean Wind“ skelbė, kad į objektą buvo pataikytą penkis kartus, kilo gaisras. Gyventojai visame pusiasalyje pranešė girdėję daugybę sprogimų.
Kremliaus paskirtas Sevastopolio vadovas Michailas Razvožajevas teigė, kad Rusijos oro gynyba atremia ataką ir numušė kelis oro taikinius virš miesto.
Dronai taip pat smogė taikiniams Samaros srityje. Konkrečiai buvo atakuota Samara ir Novokujbyševskas. Tai jau antra iš eilės naktis, kai regione fiksuojamos atakos.
Regiono pareigūnų teigimu, Novokujbyševske žuvo vienas žmogus, o Samaroje du buvo hospitalizuoti po to, kai dronas pataikė į gyvenamąjį pastatą.
Gyventojai pranešė girdėję sprogimus ir virš galvų skraidančius dronus. Vaizdo įrašai ir liudijimai rodo, kad daugiaaukščio pastato viršutiniuose aukštuose buvo išdaužyti langai ir kilo gaisras.
Į įvykio vietą atvyko skubiosios tarnybos, gyventojai buvo evakuoti, o gelbėtojai stengėsi suvaldyti padarytą žalą.
Valdžios institucijos taip pat pranešė apie sprogimus visame regione ir paskelbė oro pavojaus signalą, o Kurumočo oro uostas laikinai sustabdė atvykstančius ir išvykstančius skrydžius.
Samaros sritis, dažnai tampanti smūgių taikiniu giliai Rusijos teritorijoje, yra maždaug už 750 kilometrų nuo Ukrainos ir Rusijos sienos.