Šį mėnesį paskelbtoje Lenkijos vyriausybės ataskaitoje teigiama, kad 2025 m. šalyje fiksuoti 682 tūkst. pranešimų apie kibernetinius incidentus – beveik 144 proc. daugiau nei ankstesniais metais.
„Be didelio finansavimo neturėsime geresnio kibernetinio saugumo valdymo ir įžvalgų“, – Katovicuose ketvirtadienį vykusiame Europos ekonomikos kongrese sakė skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis.
„Šias rekordinio dydžio lėšas 2026 m. Lenkijos vyriausybė planuoja skirti kibernetiniam saugumui ir pateikti jas kaip tam tikrą paramos formą“, – pridūrė jis.
Lenkija ir Estija pasirašė susitarimą dėl oro gynybos sistemų gaminimo: svarbių detalių šalys neatskleidžia
Pasak ministro, planuojamą 5 mlrd. zlotų (1,2 mlrd. eurų) finansavimą sudarys lėšos iš įvairių šaltinių, įskaitant Nacionalinį ekonomikos gaivinimo planą – ES finansuojamą programą šalims po koronaviruso pandemijos atsigauti, taip pat valstybės biudžetą ir kitus ES fondus.
Lėšos bus naudojamos pagrindinėms šalies skaitmeninės infrastruktūros sritims stiprinti, įskaitant vandens tiekimo sistemas, valstybinio tinklo operatoriaus NASK kibernetinio saugumo padalinį ir specialų nacionalinį kibernetinio saugumo fondą.
K. Gawkowskio teigimu, Lenkija, kuri susiduria su didžiausiu kibernetiniu puolimu visoje ES, sugeba atremti daugiau nei 99 proc. kibernetinių atakų. Kibernetinio saugumo požiūriu, anot jo, tai viena geriausiai apsaugotų valstybių pasaulyje.
Susiję straipsniai
Portalas „TVP World“ primena, kad pagrindiniu Vakarų paramos Kyjivui logistikos centru tapusios Lenkijos pareigūnai ne kartą apkaltino plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 m. pradėjusią Rusiją su sąjungininkais organizuojant prieš ją kibernetines ir hibridines atakas.