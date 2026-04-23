Žiniasklaida: D. Trumpui liko tik savaitė

JAV įstatymai draudžia prezidentui be Kongreso pritarimo kariauti ilgiau nei 60 dienų. Tai reiškia, kad gegužės 1-ąją D. Trumpas iš esmės turės tris galimybes, kaip elgtis toliau.
Išskiriami tokie scenarijai: D. Trumpas prašys Kongreso leidimo tęsti karinius veiksmus, pradės deeskalaciją arba bandys apeiti apribojimą.
Pradėdamas karo veiksmus D. Trumpas tvirtino, kad veikia pagal savo, kaip vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado, įgaliojimus.
D. Trumpas tvirtino, kad siekė apsaugoti JAV bazes Artimuosiuose Rytuose ir „siekti gyvybiškai svarbių Jungtinių Valstijų nacionalinių interesų“, įskaitant „kolektyvinę mūsų regioninių sąjungininkų, įskaitant Izraelį, savigyną“.
Apie karo veiksmus Kongresui jis oficialiai pranešė kovo 2 dieną. Nuo tos dienos skaičiuojamas 60 dienų terminas baigiasi gegužės 1 d.
Kongreso demokratai jau penkis kartus bandė priimti rezoliucijas, kad sustabdytų karinius veiksmus ir priverstų D. Trumpą konsultuotis su įstatymų leidėjais. Tačiau respublikonai jas visas užblokavo, tačiau kai kurie davė aiškiai suprasti, kad įstatymuose nustatytas terminas jiems yra svarbus.
Respublikonų senatorius Johnas Curtisas balandžio pradžioje rašė, kad „nepritars karinių veiksmų tęsimui pasibaigus 60 dienų terminui be Kongreso pritarimo“.
Respublikonų senatorė Lisa Murkowski iš Aliaskos viena pirmųjų sukritikavo administracijos skaidrumo stoką dėl karo tikslų, išlaidų ir laiko. Dabar ji su grupe senatorių rengia rezoliuciją, leidžiančią panaudoti karinę jėgą prieš Iraną, projektą.
Tačiau lengvos pergalės D. Trumpas nepasieks. Pasak jos, pagrindinis dokumento tikslas – atkurti Kongreso įgaliojimus ir pareikalauti, kad administracija laikytųsi aiškių operacijos parametrų.
Senate respublikonai turi nedidelę persvarą – 53 balsus iš 100. Jei keli žmonės partijoje, kuri iki šiol suteikė D. Trumpui laikysis griežtos pozicijos, Baltieji rūmai privalės eiti į kompromisą.
Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komitetui pirmininkaujantis Brianas Mastas perspėjo, kad D. Trumpas gali prarasti didelę paramą, jei konfliktas užsitęs iki gegužės mėnesio,.
Iškart po to, kai praėjusią savaitę Atstovų Rūmų respublikonai vos užblokavo demokratų rezoliuciją, B. Mastas pareiškė, kad „balsavimo rezultatas gali būti kitoks po 60 dienų“, turėdamas omenyje dviejų mėnesių terminą.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Iranas
Rodyti daugiau žymių