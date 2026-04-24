Skandalas Ukrainoje: pasirodė badaujančių karių nuotraukos

„RBC Ukraina“ rašo, kad, karių artimųjų teigimu, 14-osios motorizuotosios šaulių brigados kariai kelis mėnesius neturėjo tinkamo aprūpinimo, gėrė lietaus vandenį ir badavo.
Brigada yra dislokuota Charkivo srityje, netoli Kupjansko. Teigiama, kad dalinio logistiką apsunkino Rusijos apšaudymai perėjose per Oskilo upę.
Apie kritinę situaciją 14-osios brigados 2-ojo mechanizuotame batalione, vykdančiame užduotis Charkivo kryptimi, tapo vieša socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.
Karių artimųjų teigimu, jie pozicijose itin sunkiomis sąlygomis buvo net 8 mėnesius.
Buvusio brigados kario dukra Ivana Poberežniuk socialiniame tinkle „Threads“ pasidalino labai išsekusių karių nuotrauka ir nurodė, kad jie buvo priskirti šiai brigadai.
Merginos teigimu, dėl aprūpinimo trūkumo kariai priversti gerti lietaus vandenį ir alpsta iš bado.
Susiję straipsniai
„Vaikinai pozicijose be maisto ir vandens! Vadovybė nereaguoja. Kariai alpsta iš bado, geria lietaus vandenį. Taip pat yra ryšio problemų. Prašau pasidalinti šiomis nuotraukomis“, – rašė ji.
Kito kario žmona Anastasija Silčiuk platformoje „Facebook“ paskelbė karių kreipimąsi, kuriame teigiama, kad jie patys turi ieškoti vandens tirpdydami sniegą ar rinkdami lietų, o siuntos ir vaistai pasiekia tik kas 1–2 savaites.
„Mes savanoriškai stojome ginti Ukrainos pirmąją plataus masto invazijos dieną. Prašome aukštesnės vadovybės spręsti šią situaciją ir užkirsti kelią išdavikiškiems veiksmams“, – teigiama pranešime.
Pažymima, kad net kritiškai svarbūs vaistai pristatomi tik kartu su maistu. Jei pristatomas vanduo, jo kiekis siekia 1,4–2,5 litro.
Sureagavo ministerija
Į didelį rezonansą Ukrainoje sukėlusį skandalą sureagavo šalies gynybos ministerija. Komentaruose po Ivannos Poberežniuk įrašu teigiama, kad naujasis 14-osios brigados vadas perėmė situacijos kontrolę.
Ministerija pripažino, kad situacija fronte gali būti kritinė, o logistika – sudėtinga.
14-osios brigados spaudos tarnyba patvirtino problemas ir paaiškino jas sudėtingu krovinių pristatymu į pozicijas.
Teigiama, kad logistinių problemų sukelia nuolatinis apšaudymas, dėl kurio atsargų gabenimas dažniausiai vykdomas dronais.
Brigada taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame demonstruojamas logistikos sudėtingumas esant priešo ugniai.
Penktadienį oficialų komentarą pateikė ir Ukrainos generalinis štabas. Pasak jo, logistika Kupjansko rajone apsunkinta dėl sistemingų Rusijos smūgių perėjoms per Oskilo upę.
Tačiau patikrinimas taip pat atskleidė vadovybės klaidas, kuri nutylėjo aprūpinimo problemas ir kai kurių pozicijų praradimą.
Dėl šios priežasties Ukrainos generalinis štabas nušalino 14-osios brigados vadą, atleido ir pažemino 10-ojo armijos korpuso vadą.
Skelbiama, kad dėl skandalo tikrinama visa 10-ojo armijos korpuso struktūra. Jungtinių pajėgų grupė situaciją pavadino „gėdingu vadybiniu fiasko“.
Ataskaitoje pažymima, kad problemos yra ilgalaikių sprendimų pasekmė, nors anksčiau buvo teigiama, kad situacija kontroliuojama.
Nurodoma, kad daliniai susiduria su problemomis organizuojant dronų naudojimą, o okupantai daro stiprų poveikį Ukrainos logistikai ir oro erdvei šiame regione.
Tuo tarpu Ukrainai trūksta išteklių efektyviai atsakyti į šiuos iššūkius.
Skelbiama, kad po skandalo į pozicijas buvo pristatyti maisto paketai. Kariai patvirtino, kad dabar turi būtiniausių priemonių, tačiau laukia rotacijos.