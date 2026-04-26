Iranas parodė, kaip užėmė du krovininius laivus Hormūzo sąsiauryje

Propagandinis klipas buvo išplatintas valstybinėje žiniasklaidoje po to, kai režimas pasigyrė perėmęs su Panamos vėliava plaukiojantį „MSC Francesca“ ir su Liberijos vėliava – „Epaminondas“. Tai įvyko praėjus vos kelioms valandoms po paliaubų pratęsimo.
Vaizdo įraše matyti, kaip Islamo revoliucinės gvardijos korpuso (IRGC) kariai dideliu greičiu priartėja prie konteinerinio laivo su MSC ženklu, įlipa kopėčiomis ir įsiveržia į laivą. Komandos nariai dėvi kaukes ir ant nugarų nešasi ginklus.
Vėliau nufilmuota, kaip kariai artėja prie „Epaminondas“, o tuomet patenka į, kaip teigiama, mašinų skyrių. Taip pat matyti, kaip jie lipa laiptais į viršutinius laivo denius.
Nors Teheranas tikina, kad yra pasirengęs derėtis – yra kliūčių: „Pasaulis tai mato“
IRGC apkaltino abu laivus veikimu be reikiamų leidimų ir navigacijos sistemų klastojimu.
„Epaminondas“ įgula pranešė apie tiltelio apgadinimus po to, kai Irano kariai atidengė ugnį ir mėtė granatas iš katerio, pranešė Jungtinės Karalystės Jūrų prekybos operacijų tarnyba.
Graikijos bendrovės „Technomar Shipping Inc.“, eksploatuojančios konteinerinį laivą, pareigūnai teigė, kad laivą užėmė Irano kariai.
„MSC Francesca“ taip pat buvo apšaudytas maždaug už šešių jūrmylių nuo Irano krantų, o žvalgybos bendrovės „Vanguard“ šaltiniai teigė, kad laivui buvo „įsakyta nuleisti inkarą“. Panama pasmerkė Iraną dėl laivo užgrobimo, pavadindama šį veiksmą neteisėtu.
Šalies pareigūnai teigė, kad Irano veiksmai kelia rimtą grėsmę jūrų saugumui ir yra nereikalinga eskalacija tuo metu, kai Vakarai siekia užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris išliktų atviras.
Tačiau JAV pareiškė, kad paliaubos dėl Irano veiksmų nebuvo pažeistos.
„Tai nebuvo JAV laivai. Tai nebuvo Izraelio laivai. Tai buvo du tarptautiniai laivai“, – „Fox News“ sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
„Amerikos žiniasklaidai, bandančiai tai išpūsti siekiant diskredituoti prezidento teiginius, kad jis visiškai sunaikino Irano įprastines karines jūrų pajėgas, primename: šie du laivai buvo užimti greitaeigiais kateriais.
Iranas nuo mirtiniausią laivyną Artimuosiuose Rytuose turėjusios valstybės nusirito iki piratų lygio“, – pridūrė ji.
Laivai buvo perimti praėjus trims dienoms po to, kai JAV jūrų pėstininkai perėmė Irano vėliava plaukiojantį laivą „Touska“, bandžiusį pralaužti Hormūzo sąsiaurio blokadą.
Iš viso JAV pajėgos, kaip pranešama, perėmė bent tris Irano naftos tanklaivius ir nukreipė juos nuo jų pozicijų netoli Indijos, Malaizijos ir Šri Lankos.
JAV ir Irano paliaubos antradienį buvo pratęstos, o prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad gali įvykti proveržis dėl antrojo taikos derybų raundo Islamabade, Pakistane.