Karas Irane. Derybos įstrigo aklavietėje: vilčių dėl taikos – vis mažiau

Nepaisant dabartinio konflikto su Jungtinėmis Valstijomis ir Izraeliu, Iranas vis dar turi didelę dalį savo raketų atsargų, šeštadienį pranešė Islamo Respublikos gynybos ministerija.
Ministerijos atstovas spaudai gen. Reza Talaie Nikas taip pat sakė, kad Irano ginklų pramonė tęsia gamybą visoje šalyje, įskaitant slaptus objektus, kaip pranešė pusiau oficiali naujienų agentūra „Tasnim“.
Su Islamo revoliucine gvardija (IRGC) susijusi „Tasnim“ teigė, kad su ginkluotosiomis pajėgomis ir Gynybos ministerija bendradarbiauja apie 900 įmonių.
Nors Teheranas tikina, kad yra pasirengęs derėtis – yra kliūčių: „Pasaulis tai mato"
Ministerijos atstovas spaudai sakė, kad Islamo Respublika šiuo metu šalies viduje gamina daugiau nei 1 tūkst. rūšių ginklų, įskaitant raketas, dronus ir kitą karinę įrangą.
Nepriklausomai patikrinti Irano ginklų atsargų ir ginklų gamybos masto šiuo metu neįmanoma.
ELTA primena, kad vasario 28 d. JAV ir Izraelis pradėjo didelio masto bombardavimo kampaniją prieš Iraną, kuris atsakė smūgiais su JAV susijusiems objektams visame regione.
Susiję straipsniai
JAV prezidento administracija ne kartą teigė beveik sunaikinusi Islamo karinius pajėgumus. Šiuo metu tarp šalių galioja laikinos paliaubos.
