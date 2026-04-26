Karas Ukrainoje. Ekspertas – apie grėsmę Baltijoms šalims: Rusija kaupia dronų rezervą

Europa turėtų finansuoti Ukrainos atstatymą įvesdama muito mokesčius importui iš Rusijos, leidiniui „Politico“ sakė Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas.
Jo teigimu, Ukrainos infrastruktūros ir Rusijos bombardavimų sunaikintų miestų atstatymo išlaidos siekia šimtus milijardų eurų. Nors Europa įvedė sankcijas, uždraudė daugelio Rusijos prekių importą ir nustatė muitus grūdams bei trąšoms, ji iki šio nepadidino muitų leidžiamoms importuoti prekėms su konkrečiu tikslu suteikti pagalbą Ukrainai.
„Turime apmokestinti prekes iš Rusijos, kad padengtume nuostolius. Apie tai buvo kalbama įvairiuose koridoriuose, įvairiuose susitikimuose: kad įvairūs muitai Rusijos prekėms galėtų finansuoti Ukrainos atstatymą“, – kalbėjo Estijos ministras pirmininkas.
Praėjusį lapkritį septynios šalys, tarp jų ir Estija, ragino įvesti muitus tokioms Rusijos prekėms kaip plienas ir trąšos, tačiau ši iniciatyva įstrigo ir nebuvo įtraukta į 20-ąjį sankcijų paketą, dėl kurio Europos Sąjunga (ES) susitarė šią savaitę.
K. Michalas teigė, kad milžiniškų Ukrainos atstatymo išlaidų nepadengtų net 210 mlrd. eurų vertės įšaldyti Rusijos aktyvai, laikomi Briuselyje.
Ukrainos vyriausybės, Jungtinių Tautų (JT), Europos Komisijos ir Pasaulio banko užsakymu atliktas ir praėjusį vasarį paskelbtas tyrimas parodė, kad Ukrainos atstatymui per dešimt metų reikės 500 mlrd. eurų. Tyrimas taip pat nustatė, kad per pirmuosius trejus karo metus buvo sunaikinta 13 proc. Ukrainos būsto fondo.
„Jie turėtų būti patraukti atsakomybėn“, – sakė K. Michalas, turėdamas galvoje Maskvą.
