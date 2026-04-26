Vokietija nuo 2022-ųjų gynybos srityje sudarė pirkimų sutarčių už 111 mlrd. eurų

Remiantis agentūros dpa matytais dokumentais, skaičiai buvo paskelbti atsakant į partijos „Kairieji“ nario Dietmaro Bartscho pateiktą parlamentinę užklausą.
Tačiau ministerija nurodė, kad negali pasakyti, kiek projektų buvo užbaigta ir perduota ginkluotosioms pajėgoms iki 2026 m. kovo 1 d. Pasak jos, šios informacijos neįmanoma įvertinti centralizuotu būdu, tam reikėtų rankiniu būdu peržiūrėti tūkstančius puslapių, tad toks darbas būtų „neracionalus“.
Ministerija pridūrė, kad tokiu atveju su vėlavimais susidurtų ir su gynyba susiję projektai.
Reaguodamas į Rusijos plataus masto įsiveržimą į Ukrainą tuometis kancleris Olafas Scholzas 2022 m. vasarį paskelbė naują užsienio politiką, vadinamąją „Zeitenwende“ (liet. lūžio taškas), ir pristatė 100 mlrd. eurų specialųjį fondą, skirtą Vokietijos ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti.
Nuo to laiko Vokietija nuosekliai didino savo įprastinį gynybos biudžetą, kuris 2026 m. turėtų siekti 82,7 mlrd. eurų, be to, iš specialiojo fondo skiriama 25,5 mlrd. eurų.
D. Bartschas sukritikavo karinių išlaidų mastą ir skaidrumo trūkumą. Pasak jo, ministerija nesugebėjo pateikti išsamios informacijos apie užbaigtus projektus.
Jis įspėjo, kad dėl prastos kontrolės milijardai mokesčių mokėtojų pinigų gali būti įšaldyti vėluojančiose ar neveiksmingose programose.