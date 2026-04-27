Įtampai įsiliepsnojus iš naujo, Afganistanas ir Pakistanas apsikeitė atakomis

Pirmadienį Afganistano Kunaro provincijoje per Pakistano raketų smūgius žuvo mažiausiai trys žmonės, o dar 45, įskaitant vaikus, buvo sužeisti, kanalui „TOLOnews“ pranešė vienas vietos pareigūnas.
Tuo metu Pakistano pusėje, kaip skelbiama, per apšaudymą buvo sužeisti trys civiliai. Pakistano pasienio pajėgų atstovas apibūdino šį incidentą Pietų Vaziristane kaip rimčiausią susirėmimą nuo tada, kai prieš daugiau nei mėnesį buvo paskelbtos paliaubos.
Pasak „TOLOnews“ šaltinių, Pakistano pajėgos sekmadienį netoli Draugystės vartų Afganistano ir Pakistano pasienyje, šalia Afganistano pasienio miesto Spin Boldako nušovė vaiką. Po to Talibano pajėgos Spin Boldake susirėmė su Pakistano kariais, o tai, regis, išprovokavo naujausią kovų etapą.
Įtampa tarp Afganistano ir Pakistano per pastaruosius metus ne kartą paaštrėjo, o susirėmimai vyko tiek pasienyje, tiek miestuose. Pakistanas vasario mėnesį pareiškė esantis atviro karo su Afganistanu būsenoje.
Į diplomatines pastangas sumažinti įtampą įsitraukė Kinija, o neseniai Urumčyje surengtas derybas abi pusės vadino konstruktyviomis ir orientuotomis į platesnį susitarimą. Pastangose tarpininkauti taip pat dalyvavo Saudo Arabija, Kataras ir Turkija.
Pakistanas kaltina Afganistaną remiant grupuotę „Tehreek-e-Taliban Pakistan“ (TTP), tačiau Kabulas tai neigia. Jungtinių Tautų ataskaitoje teigiama, kad Pakistanas nepateikė įrodymų, jog Talibano valdžia vadovavo TTP išpuoliams.