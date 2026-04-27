Karas Irane. „Axios“: Iranas pateikė JAV naują pasiūlymą dėl karo pabaigos

2026 m. balandžio 27 d. 08:56
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.
Viltys dėl diplomatinio proveržio Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Izraelio kare su Iranu išblėso, praneša „Reuters“. Derybos, kuriomis siekta nutraukti du mėnesius trunkantį konfliktą, pateko į aklavietę, o Teheranas ir Vašingtonas rodo mažai pasirengimo švelninti savo sąlygas.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchis išvyko iš tarpininkaujančio Pakistano tuščiomis rankomis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas atšaukė planuotą savo pasiuntinių Steve’o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio vizitą į Islamabadą, o tai, kaip rašo „Reuters“, sudavė vieną po kito einančius smūgius taikos perspektyvoms.
Dabartinė aklavietė palieka didžiausią pasaulio ekonomiką ir didelę naftos valstybę priešpriešoje. Ši konfrontacija jau pakėlė energijos kainas iki daugelio metų aukštumų, sustiprino infliaciją ir aptemdė pasaulinio augimo perspektyvas.

Irano prezidentas Masudas Pezeshkianas telefonu Pakistano ministrui pirmininkui Shehbazui Sharifui pareiškė, kad Teheranas nesutiks su „primetamomis derybomis“ grasinimų ar blokados sąlygomis.
M. Pezeshkianas pabrėžė, kad JAV pirmiausia turi pašalinti „operacines kliūtis“, įskaitant Irano uostų blokadą. Tik tada, anot jo, derybininkai galėtų padėti kokį nors pagrindą konflikto sprendimui.
A. Araghchis savo ruožtu vizitą į Pakistaną pavadino „labai vaisingu“. Tačiau Irano diplomatinis šaltinis Islamabade pareiškė, kad Teheranas nepriims „maksimalistinių reikalavimų“ iš JAV pusės.
D. Trumpas žurnalistams Floridoje sakė, kad pasiuntinių vizitą atšaukė todėl, jog derybos reikalavo per daug kelionių ir išlaidų dėl nepakankamo ireniečių pasiūlymo. Po diplomatinės kelionės atšaukimo Iranas „pasiūlė daug, bet nepakankamai“, pareiškė D. Trumpas.
