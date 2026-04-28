Karas Irane. Po Irano pasiūlymo – abejingas D. Trumpas: atskleidė, kas vyksta Vašingtone

Iranas pateikė Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) naują pasiūlymą dėl karo nutraukimo ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimo, tačiau branduolines derybas siūlo atidėti vėlesniam etapui. Apie tai praneša „Axios“, remdamasis per Pakistaną perduota iniciatyva.
Pasak leidinio, pasiūlymas pirmiausia skirtas sureguliuoti krizę dėl sąsiaurio ir JAV taikomos blokados. Numatyta, kad paliaubos galėtų būti pratęstos ilgam laikotarpiui arba šalys susitartų dėl galutinio karo užbaigimo.
Taip pat siūloma, kad branduolinės derybos prasidėtų tik vėliau – po to, kai būtų atvertas sąsiauris arba panaikinta blokada. Baltieji rūmai patvirtino gavę šį pasiūlymą, tačiau kol kas neaišku, ar JAV pasirengusios jį svarstyti.
Nors Teheranas tikina, kad yra pasirengęs derėtis – yra kliūčių: „Pasaulis tai mato“
„Hezbollah“ lyderis Naimas Qassemas pirmadienį atmetė planuojamas tiesiogines Libano ir Izraelio derybas bei pavadino jas „sunkia nuodėme“, kuri destabilizuos Libaną.
Per pastarąsias savaites Libano ir Izraelio ambasadoriai JAV surengė du susitikimus Vašingtone – pirmuosius tokio pobūdžio susitikimus per pastaruosius dešimtmečius.
Pirmasis susitikimas baigėsi paliaubomis Izraelio ir „Hezbollah“ kare, o Beirutas rengėsi tiesioginėms deryboms, siekdamas sudaryti taikos susitarimą su Izraeliu. Abi šalys oficialiai kariauja nuo 1948 m.
Irano prezidentas Masudas Pezeshkianas telefonu Pakistano ministrui pirmininkui Shehbazui Sharifui pareiškė, kad Teheranas nesutiks su „primetamomis derybomis“ grasinimų ar blokados sąlygomis.
M. Pezeshkianas pabrėžė, kad JAV pirmiausia turi pašalinti „operacines kliūtis“, įskaitant Irano uostų blokadą. Tik tada, anot jo, derybininkai galėtų padėti kokį nors pagrindą konflikto sprendimui.
