PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Irane. Po Irano pasiūlymo – abejingas D. Trumpas: atskleidė, kas vyksta Vašingtone

2026 m. balandžio 28 d. 08:40
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.
Daugiau nuotraukų (34)
Iranas pateikė Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) naują pasiūlymą dėl karo nutraukimo ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimo, tačiau branduolines derybas siūlo atidėti vėlesniam etapui. Apie tai praneša „Axios“, remdamasis per Pakistaną perduota iniciatyva.
Pasak leidinio, pasiūlymas pirmiausia skirtas sureguliuoti krizę dėl sąsiaurio ir JAV taikomos blokados. Numatyta, kad paliaubos galėtų būti pratęstos ilgam laikotarpiui arba šalys susitartų dėl galutinio karo užbaigimo.
Taip pat siūloma, kad branduolinės derybos prasidėtų tik vėliau – po to, kai būtų atvertas sąsiauris arba panaikinta blokada. Baltieji rūmai patvirtino gavę šį pasiūlymą, tačiau kol kas neaišku, ar JAV pasirengusios jį svarstyti.

Nors Teheranas tikina, kad yra pasirengęs derėtis – yra kliūčių: „Pasaulis tai mato“

„Hezbollah“ lyderis Naimas Qassemas pirmadienį atmetė planuojamas tiesiogines Libano ir Izraelio derybas bei pavadino jas „sunkia nuodėme“, kuri destabilizuos Libaną.
Per pastarąsias savaites Libano ir Izraelio ambasadoriai JAV surengė du susitikimus Vašingtone – pirmuosius tokio pobūdžio susitikimus per pastaruosius dešimtmečius.
Pirmasis susitikimas baigėsi paliaubomis Izraelio ir „Hezbollah“ kare, o Beirutas rengėsi tiesioginėms deryboms, siekdamas sudaryti taikos susitarimą su Izraeliu. Abi šalys oficialiai kariauja nuo 1948 m.
Irano prezidentas Masudas Pezeshkianas telefonu Pakistano ministrui pirmininkui Shehbazui Sharifui pareiškė, kad Teheranas nesutiks su „primetamomis derybomis“ grasinimų ar blokados sąlygomis.
M. Pezeshkianas pabrėžė, kad JAV pirmiausia turi pašalinti „operacines kliūtis“, įskaitant Irano uostų blokadą. Tik tada, anot jo, derybininkai galėtų padėti kokį nors pagrindą konflikto sprendimui.
IranasIzraelisJungtiniai Arabų Emyratai (JAE)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.