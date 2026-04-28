Karas Ukrainoje. Po „katastrofiškų“ gaisrų padarinių – nauja atakų banga pragaru virtusioje Tuapsėje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas interviu „Fox News“ televizijai kalbėjo apie neapykantą tarp Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos lyderio Vladimiro Putino.
D. Trumpas pareiškė, kad būtent V. Zelenskio ir V. Putino nesantaika neleidžia užbaigti karo Ukrainoje, kurį pradėjo Rusija, įsiverždami į šalį.
„Neapykanta tarp V. Putino ir V. Zelenskio yra absurdiška, tai beprotiška. Neapykanta yra blogas dalykas, kai mėgini kažką išspręsti“, – nurodė D. Trumpas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pateikė Aukščiausiajai Radai įstatymų projektus dėl karo padėties ir visuotinės mobilizacijos pratęsimo.
Numatyta pratęsti karo padėtį ir mobilizaciją dar 90 dienų. Dabartinis prezidento įsakas galioja iki gegužės 4 dienos. Jei parlamentas priims įstatymus, kitas pratęsimas galios iki 2026 m. rugpjūčio 2 dienos.
Europa turėtų finansuoti Ukrainos atstatymą įvesdama muito mokesčius importui iš Rusijos, leidiniui „Politico“ sakė Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas.
Jo teigimu, Ukrainos infrastruktūros ir Rusijos bombardavimų sunaikintų miestų atstatymo išlaidos siekia šimtus milijardų eurų. Nors Europa įvedė sankcijas, uždraudė daugelio Rusijos prekių importą ir nustatė muitus grūdams bei trąšoms, ji iki šio nepadidino muitų leidžiamoms importuoti prekėms su konkrečiu tikslu suteikti pagalbą Ukrainai.
„Turime apmokestinti prekes iš Rusijos, kad padengtume nuostolius. Apie tai buvo kalbama įvairiuose koridoriuose, įvairiuose susitikimuose: kad įvairūs muitai Rusijos prekėms galėtų finansuoti Ukrainos atstatymą“, – kalbėjo Estijos ministras pirmininkas.
