Prabilo apie blogiausią scenarijų D. Trumpui: Irano kare – naujas etapas

Leidinys teigia, kad įtempta aklavietė artimiausiu metu neturi aiškios pabaigos. Todėl aukštesnės energijos kainos, panašu, išliks dar kelis mėnesius, o karas bet kurią akimirką gali vėl įsiliepsnoti.
Keli JAV pareigūnai „Axios“ sakė nerimaujantys, kad Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) gali būti įtrauktos į užšalusį konfliktą – be karo, bet ir be susitarimo.
Tokiu atveju JAV būtų priverstos dar daug mėnesių laikyti savo pajėgas regione. Hormūzo sąsiauris liktų uždarytas, Irano blokada tęstųsi, o abi pusės lauktų, kuri pirmoji nusileis arba imsis veiksmų.
Iranas pateikė pasiūlymą atblokuoti naftos kelią: JAV vertina atsargiai ir priimti sprendimo neskuba
„Užšalęs konfliktas yra blogiausias scenarijus Donaldui Trumpui tiek politiškai, tiek ekonomiškai“, – sakė vienas prezidentui artimas šaltinis. Leidinys pažymi, kad tai vyksta likus šešiems mėnesiams iki lapkritį vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų.
Teigiama, kad D. Trumpo pozicija svyruoja tarp naujų karinių smūgių ir laukimo, ar jo „maksimalaus spaudimo“ sankcijos paskatins Iraną labiau linkti į derybas dėl branduolinės programos nutraukimo.
„Viskas, ką Irano lyderiai supranta, yra bombos“, – neseniai vienam patarėjui sakė D. Trumpas, kuris šią citatą perdavė „Axios“.
„Apibūdinčiau jį (D. Trumpą - red. past.) kaip nusivylusį, bet realistišką, – teigė patarėjas. – Jis nenori naudoti jėgos, bet ir neketina nusileisti.“
Dalis D. Trumpo vyresniųjų patarėjų siūlo kol kas išlaikyti JAV blokadą Hormūzo sąsiauryje ir dar labiau griežtinti ekonomines sankcijas Iranui, prieš svarstant bombardavimo galimybę.
„Sankcijų lygis Iranui yra nepaprastas, spaudimas Iranui yra nepaprastas, ir, manau, galima dar daugiau padaryti“, – interviu „Fox News“ sakė valstybės sekretorius Marco Rubio.
„Tikiuosi, kad likęs pasaulis prisijungs prie mūsų taikomų griaunančių sankcijų ir kitų priemonių, siekiant priversti tą režimą daryti nuolaidas, kurių jis nenori daryti“, – pridūrė M. Rubio.
D. Trumpas taip pat konsultuojasi su griežtos linijos šalininkais už administracijos ribų, įskaitant „The Washington Post“ apžvalgininką Marcą Thiesseną, atsargos generolą Jacką Keane'ą ir senatorių Lindsey Grahamą.
Visi jie ragina imtis tam tikrų karinių veiksmų, kad būtų pralaužta dabartinė aklavietė.
„Pone Prezidente, laikykitės savo pozicijos dėl tautos ir pasaulio gerovės. Problema yra Irano režimas ir jo elgesys, ne jūs“, – pirmadienį platformoje „X“ rašė L. Grahamas, ragindamas D. Trumpą atmesti naujausią Irano pasiūlymą.
Pirmadienį D. Trumpas aptarė Irano pasiūlymą su savo nacionalinio saugumo komanda. Iranas pasiūlė derėtis dėl šalutinio susitarimo – atidaryti Hormūzo sąsiaurį mainais į tai, kad JAV nutrauktų šalies blokadą.
JAV pareigūnas ir dar du su susitikimu susipažinę šaltiniai teigė, kad sprendimai nebuvo priimti.
Vienas šaltinis sakė, kad D. Trumpas nėra linkęs priimti Irano pasiūlymo, nes tai atidėtų derybas dėl branduolinės programos, kurios panaikinimas yra pagrindinė Vašingtono karinių veiksmų priežastis.
„Prezidento raudonosios linijos Irano atžvilgiu buvo labai aiškiai nustatytos – ne tik Amerikos visuomenei, bet ir jiems“, – sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
D. Trumpas įvedė blokadą po to, kai Iranas uždarė sąsiaurį ir pradėjo rinkti mokesčius iš tanklaivių, gabenančių naftą iš Persijos įlankos, iš kurios gaunama apie 20 proc. pasaulio naftos.
JAV kariuomenė verčia Irano vėliava plaukiojančius laivus, gabenančius naftą, grįžti į uostus, tačiau kai kuriems pavyko prasprūsti.
JAV pajėgos taip pat sulaikė kitus tanklaivius, gabenusius Irano naftą ir, kaip teigiama, kontrabandą, kurią Iranas galėtų panaudoti karo reikmėms.
D. Trumpas yra pareiškęs, kad neketina nutraukti blokados, kol Iranas nesutiks su susitarimu, sprendžiančiu susirūpinimą dėl jo branduolinės programos.
JAV administracijos pareigūnai ir sąjungininkai mano, kad sankcijos gali padaryti neįmanomą tolesnį naftos kaupimą Irane, priversdamos šalį uždaryti naftos gręžinius – tai sukeltų didelę ekonominę žalą.
Tačiau karo kritikai teigia, kad tai neveiks ir neprivers Irano daryti nuolaidų.
