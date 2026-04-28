Vaizdai iš siaubo filmu virtusios Tuapsės: nafta artėja link V. Putino vilos

Regionas dabar susiduria su artėjančia aplinkos katastrofa: dideli naftos kiekiai išplaunami į vietos paplūdimius, taip pat pranešama apie naftos lašelius, krentančius iš dangaus.
„RBC Ukraina“ skelbia, kad po antradienio dronų atakos užsidegė naujos talpyklos, kurios anksčiau liko nepažeistos.
Po praėjusių smūgių nafta išsiliejo į Tuapsės upę ir Juodąją jūrą.
Nespėjus užgesinti ankstesnių liepsnų – nauja Ukrainos dronų ataka: užfiksuotas didžiulis dūmų debesis
Išsiliejimo plotas pasiekė apie 10 tūkst. kv. m plotą – dėmė matoma net iš kosmoso. Nafta artėja ir prie diktatoriaus Vladimiro Putino vilos Gelendžike.
Dėl lietaus nafta perplūdo užtvanką ir užteršė pakrantę 50 km spinduliu. Internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti į gatves išsiliejusi deganti nafta.
Pirmą kartą nuo atakų pradžios valdžia nurodė skubią gyventojų evakuaciją iš gatvių, esančių šalia degančių terminalų. Miestą apgaubė toksiškas smogas, užfiksuotas „mazuto lietus“.
Susiję straipsniai
Tačiau vietos valdžia vos prieš kelias dienas neigė taršos mastą. Pažeista gamykla per metus perdirba apie 12 mln. tonų naftos ir yra svarbus eksporto bei logistikos centras Rusijos Juodosios jūros laivynui ir karinėms pajėgoms.
Trečias smūgis per dvi savaites
Dar vieną dronų smūgį Tuapsės naftos perdirbimo gamyklai įvykdė Ukrainos 1-ojo atskiro centro ir 413-ojo reidų pulko operatoriai kartu su kitais gynybos pajėgų vienetais.
Specialiųjų operacijų pajėgos šį smūgį ironiškai pavadino „hettriku“.
Ukrainos bepiločių pajėgų vadas Robertas Brovdis balandžio 28 d. ataką prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklą pavadino „Tuapsė 3.0“, atkartojančią „Švilpiko dieną“ (populiarų JAV filmą „Groundhog Day“).
Per pastarąsias dvi savaites Ukraina tris kartus smogė Tuapsės perdirbimo gamyklai ir uosto terminalui. Balandžio 16 d. dronai pataikė į svarbius įrenginius, gaisras truko kelias dienas.
Tuo tarpu balandžio 20 d. smūgiai buvo nukreipti į uosto infrastruktūrą su perdirbtais produktais.
Iš viso ankstesnių atakų metu sunaikintos 24 talpyklos ir 4 apgadintos. Antradienį, preliminariais duomenimis, užsidegė dar mažiausiai keturios anksčiau nepažeistos talpyklos.
Ukrainos saugumo ir bendradarbiavimo centro analitikas Nazarijus Barchukas teigė, kad, skirtingai nei balandžio 16 ir 20 d. atakos, šį kartą buvo smogta pačiai naftos perdirbimo gamyklai, o ne tik talpyklų ūkiui.
Tai – logiška smūgių seka, skirta paralyžiuoti viso komplekso veikimą.
Ekologinė katastrofa ir evakuacija
Krasnodaro krašto gubernatorius Veniaminas Kondratajevas patvirtino „rimtą ekstremalią situaciją“ ir didelio masto gaisrą.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad V. Putinas gavo pranešimą iš nepaprastųjų situacijų ministro Aleksandro Kurenkovo apie padėtį Tuapsėje.
V. Putinas neva nurodė nepaprastųjų situacijų ministrui per kelias valandas skristi į Tuapsę, kad šis prižiūrėtų gaisrų gesinimo darbus naftos saugyklose.
Pranešama, kad Tuapsėje dega naftos perdirbimo gamykla, įvykio vietoje dirba šimtai žmonių.
Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti tankūs juodi dūmai, kylantys naftos perdirbimo gamyklos kryptimi. Gaisras buvo matomas ir iš palydovinių nuotraukų.
Smūgiai taip pat sukėlė didelį ekologinį poveikį. Skelbiama, kad nafta vėl išsiliejo Tuapsės upėje, dėmės pasiekė paplūdimius už 50 km.
Leidinys „New Voice Ukraine“ atkreipė dėmesį, kad naftos išsiliejimas aktyviai slenka ir, remiantis aplinkos stebėsenos projektu „Transparent World“, pirmadienį buvo užfiksuotas maždaug 30 kilometrų atstumu nuo V. Putino prabangios rezidencijos Gelendžike.
„Transparent World“ teigė, kad pietinis naftos dėmės pakraštys buvo apie 50 kilometrų nuo Tuapsės.
Tarša buvo pastebėta netoli Arkhipo-Osipovkos kaimo, kuris priklauso Gelendžiko savivaldybei. Šeštadienį vaizde šiaurinis dėmės pakraštys buvo matomas netoli Novomichailovskio gyvenvietės, maždaug 25 kilometrai nuo Tuapsės.
Nepriklausomas Rusijos leidinys „Agentstvo.Novosti“, remdamasis ekologu, pranešė, kad užterštumas, atrodo, yra žalios naftos ir kitų naftos produktų mišinys.
Tuo tarpu dėl gaisro kilęs smogas sukėlė „mazuto lietų“ ir užteršė dirvožemį.
Dėl gaisro plitimo grėsmės Tuapsės miesto administracija balandžio 28 d. paskelbė gyventojų evakuaciją iš Koškino ir Puškino gatvių.
Valstybinė vartotojų priežiūros tarnyba „Rospotrebnadzor“ paragino gyventojus neiti į lauką ir neatidaryti langų, tačiau oficialiai duomenys apie toksinių medžiagų viršijimą nebuvo paskelbti.
Nepaisant pavojų, pamokos mokyklose neatšauktos, o užterštas paplūdimys užpiltas žvyru.
Sulaikė žurnalistę
Įvykių metu Rusijos institucijos sulaikė žurnalistę Anastasiją Troyanovą, kuri rengė reportažą apie smūgių pasekmes. Prieš „profilaktinį pokalbį“ ji spėjo paviešinti dūmų stulpų vaizdus virš miesto.
Tuapsė yra nedidelis Juodosios jūros uostamiestis, kuriame naftos perdirbimo gamykla užima trečdalį miesto teritorijos.
Naftos perdirbimo gamykla, priklausanti „Rosneft“, turi apie 12 mln. tonų per metus gamybos pajėgumus ir sudaro vieną kompleksą su jūrų terminalu.
Ji tiekia tokius produktus kaip mazutas ir dyzelinas, taip pat aptarnauja pagrindinį Rusijos Juodosios jūros naftos eksporto terminalą ir susijusias infrastruktūras.
Ekspertai pastebi, kad Tuapsėje yra ir 4-as pagal krovos pajėgumus naftos uostas Rusijoje, eksportuojantis iki 10 mln. tonų naftos produktų per metus. Todėl šio uosto ar gamyklos sustabdymas tiesiogiai veikia Rusijos naftos eksportą ir ekonomiką, o kartu – jos karo galimybes.
Taip pat pažymima, kad Tuapsės gamykla tiekia kurą Juodosios jūros laivynui ir Rusijos kariuomenei pietų Ukrainoje.
Nafta užterštas lietus ir tirštas smogas praėjusią savaitę apgaubė Tuapsę po ankstesnių Ukrainos dronų smūgių. Gyventojai pranešė apie juodus lašus, krentančius iš dangaus, ir orą, kuriuo buvo sunku kvėpuoti.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį į antradienį virš šalies buvo numušti 186 Ukrainos dronai.
