Už J. D. Vance'o retorikos dėl paramos Ukrainai nutraukimo – grėsmingi tikslai

„Tai vienas dalykų, kuriais labiausiai didžiuojuosi. Mes pasakėme Europai, kad jei norite pirkti ginklus, galite, bet JAV jų nebeperka ir nebesiunčia Ukrainai“, – teigė J. D. Vance’as renginyje „Turning Point“.
Jo komentarai iškart sukėlė pasipiktinimą. Tačiau aiškėja, kad J. D. Vance’as ne tik atkartoja D. Trumpo administracijos užsienio politiką – jis aktyviai ją formuoja.
„The Kyiv Independent“ rašo, kad J. D. Vance’as tapo vienu pagrindinių balsų, darančių įtaką JAV požiūriui į Ukrainą.
J. D. Vance’as Ukrainą kritikuoti pradėjo dar prieš tapdamas viceprezidentu. Tuomet jis save pozicionavo kaip paramos Ukrainai skeptiką.
2022 m. pradžioje, kai pasaulio dėmesys buvo sutelktas į augančią visapusiško karo grėsmę Ukrainai, J. D. Vance’as – tuomet kandidatas į Senatą – pasisakė griežtai.
„Jei atvirai, man iš esmės nesvarbu, kas nutiks Ukrainai vienaip ar kitaip“, – sakė jis interviu metu.
Susiję straipsniai
Šis tuo metu plačiai kritikuotas komentaras atskleidė esminį J. D. Vance’o mąstymo elementą – Ukraina neatitinka JAV nacionalinių interesų.
Nuo pat pirmųjų Rusijos karo dienų jis didžiausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų vaizdavo kaip naštą Amerikos ištekliams.
J. D. Vance’as kritikavo JAV pagalbos mastą, kartu teigdamas, kad NATO sąjungininkai neprisiima pakankamai atsakomybės. Toks požiūris tapo pagrindiniu jo užsienio politikos identiteto elementu.
Tuo pat metu J. D. Vance’o pozicija Ukrainos atžvilgiu smarkiai skiriasi ne tik nuo JAV sąjungininkų, bet ir nuo jo paties šeimos bei artimiausios aplinkos narių.
Jo pusbrolis Nate'as Vance'as 2022 m. kovą išvyko į Ukrainą ir galiausiai prisijungė prie Ukrainos pajėgų. Per trejus metus jis dalyvavo kai kuriuose intensyviausiuose mūšiuose kaip „Da Vinci Wolves“ bataliono narys.
Panašūs skirtumai matomi ir platesniame J. D. Vance’o profesiniame rate.
JAV kariuomenės sekretorius ir artimas J. D. Vance’o sąjungininkas Danielis Driscollas laikosi labiau Ukrainą palaikančios pozicijos.
„JAV kariuomenė nuo pirmos karo dienos stovėjo kartu su ukrainiečiais. Jie padarė neįtikėtiną darbą inovacijų srityje. Esu viešai sakęs, kad mes iš jų daug mokomės“, – balandžio 16 d. teigė D. Driscollas.
Dar gruodį jis, paskirtas J. D. Vance’o rekomendacija, lankėsi Kyjive ir net dalyvavo kaip JAV derybininkas Ukrainos klausimu.
„The Kyiv Independent“ pastebi, kad toks skirtumas tarp J. D. Vance’o retorikos ir aukštų kariuomenės pareigūnų nuomonės rodo gilesnius vidinius nesutarimus dėl Ukrainos statuso kaip JAV sąjungininkės.
Įtakingas balsas
J. D. Vance’o įtaka JAV užsienio politikai neapsiriboja retorika.
Pasak Baltųjų rūmų pareigūnų, su kuriais kalbėjosi „The Kyiv Independent“, jis aktyviai dalyvauja formuojant vidines politikos diskusijas, įskaitant tas, kurios susijusios su Ukraina.
Baltųjų rūmų atstovė spaudai Olivia Wales jį apibūdino kaip svarbų administracijos diplomatinių pastangų dalyvį.
„Prezidentas D. Trumpas turi išskirtinę nacionalinio saugumo komandą <...>, visi jie dirba kartu siekdami užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos“, – sakė ji „The Kyiv Independent“.
„Viceprezidentas visada buvo patikimas balsas visais užsienio politikos klausimais – nuo pastangų nutraukti beprasmį žudymą Rusijoje ir Ukrainoje iki derybų su Iranu. J. D. Vance’as yra neįkainojamas prezidento komandos narys“, – pridūrė ji.
Kitas šaltinis patvirtino, kad J. D. Vance’as taip pat dalyvauja po JAV tarpininkaujamų taikos derybų vykstančiuose aptarimuose.
Ne vien izoliacionizmas
Analitikai teigia, kad jo pozicijos negalima supaprastinti iki paprasto izoliacionizmo.
Sidnėjaus universiteto JAV studijų centro ekspertas Samuelis Garrett pažymėjo, kad J. D. Vance’o požiūris atspindi selektyvesnį JAV įsitraukimą į užsienio reikalus.
„Lengva J. D. Vance’ą pavadinti izoliacionistu. Tačiau jo ankstesnė parama karinei pagalbai Izraeliui ir Taivanui rodo, kad viskas nėra taip paprasta“, – teigė S. Garrettas.
Tai reiškia, kad J. D. Vance’o retorika labiau orientuota į vidaus auditoriją.
Europos užsienio santykių tarybos ekspertė Majda Ruge teigė, kad jo pasisakymai apie ginklų tiekimo nutraukimą skirti sustiprinti jo pozicijas tarp MAGA judėjimo šalininkų.
„Kadangi jam nepavyko nukreipti administracijos nuo konflikto su Iranu, jis naudoja Ukrainos klausimą tam, kad vėl įtvirtintų save kaip tikrąjį anti-karinės dešinės balsą“, – teigė ji.
Tuo pat metu ekspertai pažymi, kad jo pozicija galiausiai siejama su platesniu strateginiu tikslu – diplomatinių santykių su Maskva perkrovimu.
„Jis nuosekliai siekė susitarimo dėl Ukrainos, kuris leistų politinį ir ekonominį JAV ir Rusijos santykių atnaujinimą. Tai išlieka jo pozicija“, – teigė ji.
