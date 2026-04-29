Karas Irane. Apie karinę pergalė paskelbusio D. Trumpo reitingas – žemiausias šią kadenciją

Per valstybinį banketą Baltuosiuose rūmuose, skirtą Didžiosios Britanijos karaliaus Karolio III garbei, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo, kad JAV įveikė Iraną.
„Mes kariniu požiūriu įveikėme šį konkretų priešininką, – pareiškė jis antradienį. – Karolis su manim sutinka net labiau nei aš pats, mes niekada neleisime šiam priešininkui turėti branduolinio ginklo“.
Irano kare pastaruoju metu būta aiškių nesutarimų tarp JAV ir europiečių. Karą sukėlė JAV ir Izraelio atakos prieš Iraną vasario 28 d. Teheranas į jas atsakė smūgiais prieš Izraelį, kelias Persijos įlankos valstybes bei JAV objektus Persijos įlankos regione.
Į Maskvą atvykęs Irano užsienio reikalų ministras – apie vizito tikslus: „Tai mums tinkama proga“
Antradienį Karolis pasakė nekantriai lauktą kalbą JAV Kongrese, kurioje paragino Jungtines Valstijas išlaikyti vienybę su Vakarų sąjungininkais. Nė viena šalis negali „pati viena įveikti“ didžiųjų šių laikų iššūkių, sakė jis.
Tuo metu D. Trumpo reitingas smuko iki žemiausio lygio šią kadenciją. Antradienį paskelbti naujienų agentūros „Reuters“ ir „Ipsos“ instituto apklausos rezultatai rodo, kad tik 34 proc. respondentų patenkinti prezidento darbu. Balandžio viduryje šis rodiklis dar buvo 36 proc.
Smunkančio D. Trumpo reitingo priežastimi laikomas JAV piliečių nepasitenkinimas išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis bei karu prieš Iraną. Kai D. Trumpas 2025 m. sausį pradėjo antrąją savo kadenciją, pritarimas jam siekė 47 proc.
JAV ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą prieš Iraną. Dėl to JAV smarkiai išaugo degalų kainos. Šiuo metu tik 22 proc. apklaustųjų teigiamai vertina tai, kaip D. Trumpas sprendžia pragyvenimo išlaidų klausimą.
