Pirmą kartą per beveik dvidešimt metų: V. Putino paradas – be tankų ir šarvuočių

Renginys, skirtams 81-osioms Sovietų Sąjungos (SSRS) pergalės prieš nacistinę Vokietiją metinėms, turėtų vykti gegužės 9 dieną Raudonojoje aikštėje.
V. Putinas šį karinį paradą propagandiniams tikslams, siekdamas pasigirti Rusijos karine galia ir pateisinti savo kruviną karą Ukrainoje.
V. Putino valdymo metu sunkioji karinė techniką parade pasirodė 2008 metais, kai po pertraukos buvo atgaivinta ilgametė Sovietų Sąjungos tradicija.
Tai reiškia, kad sunkiosios technikos Raudonojoje aikštėje neišvysime pirmą kartą per beveik du dešimtmečius – nuo 2007 metų.
„Karinės mokyklos, kadetų korpusai, taip pat karinės technikos kolona šių metų parade nedalyvaus dėl esamos operacinės situacijos“, – vėlai antradienį platformoje „Telegram“ pranešė Rusijos gynybos ministerija.
Tačiau parade turėtų dalyvauti visų ginkluotųjų pajėgų rūšių atstovai, taip pat bus rodomi vaizdo įrašai, kuriuose kariai vykdo užduotis fronte.
Taip pat planuojamas aviacijos pasirodymas.
„Parado aviacijos dalies metu virš Raudonosios aikštės skris Rusijos akrobatinio skraidymo komandų orlaiviai, o renginio pabaigoje Su-25 šturmo lėktuvų pilotai nudažys Maskvos dangų Rusijos Federacijos vėliavos spalvomis“, – teigė ministerija.
Praėjusiais metais daugiau nei dvi dešimtys pasaulio lyderių, tarp jų ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, buvo atvykę į Maskvą stebėti tūkstančių karių eisenos. Kai kurie jų dalyvavo kare Ukrainoje ir demonstravo įvairią ginkluotę, įskaitant naujus tankus ir dronus.
Antrasis pasaulinis karas, Rusijoje vadinamas Didžiuoju Tėvynės karu, yra pagrindinis diktatoriaus Vladimiro Putino ketvirčio amžiaus valdymo istorinis naratyvas.
V. Putinas ne kartą rėmėsi pergale prieš nacistinę Vokietiją, siekdamas pateisinti plataus masto invaziją į Ukrainą, vadindamas „Kijevo režimą“ „neonaciais“, kuriuos reikia pašalinti iš valdžios.
Ukraina ir Vakarai šį naratyvą atmeta kaip propagandą ir Rusijos karą vadina neteisėtu teritorijos užgrobimu, per kurį žuvo dešimtys tūkstančių civilių, o Maskva užėmė dalį pietų ir rytų Ukrainos teritorijų.
