Po Rusijos pažeminimo – Kremliaus reakcija: teko bėgti iš svarbaus miesto

Rusijos sukarintas Afrikos korpuso dalinys turėjo pasitraukti iš šiaurinio Kidalio miesto po koordinuotų sukilėlių atakų prieš strategines pozicijas, kurias užėmė Maskvos remiama valdančioji chunta.
„Manome, kad svarbu, jog šalis kuo greičiau grįžtų į taikų ir stabilų kelią“, – žurnalistų paklaustas apie padėtį Malyje sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Jis atsisakė atsakyti į klausimą, ar Rusijos Afrikos korpuso sukarintos pajėgos, remiančios valdančiąją chuntą, sugebės suvaldyti padėtį.
Rusijos užsienio reikalų viceministras Georgijus Borisenka antradienį pareiškė, kad Afrikos korpusas „patyrė aukų“ per „smūgius daugelyje šalies vietų“, pranešė valstybinė žiniasklaida.
Malio karinis vadovas generolas Assimi Goita, vadovavęs 2020 m. perversmui, atvedusiam į valdžią chuntą, nuo savaitgalio, kai prasidėjo kovos, nebuvo matytas ir viešai apie jį nekalbėta.
Paklaustas, ar Kremlius žino apie A. Goitos likimą ar buvimo vietą, D. Peskovas atsakė: „Šios informacijos reikia ieškoti Malyje, o ne Kremliuje.“
Pasak analitikų, pastarieji išpuoliai buvo rimčiausias iššūkis Malio valstybei nuo 2012 m. kovo mėnesio puolimo, kurį atrėmė buvusios kolonijinės valdytojos Prancūzijos pajėgos, vėliau išvestos iš didžiulės Sahelio šalies.