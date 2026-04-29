PasaulisKonfliktai ir saugumas

Po Rusijos pažeminimo – Kremliaus reakcija: teko bėgti iš svarbaus miesto

2026 m. balandžio 29 d. 14:31
Maskva skubiai nori taikos ir stabilumo Malyje, antradienį pareiškė Kremlius, po precedento neturinčių džihadistų ir separatistų išpuolių, per kuriuos buvo nužudytas šalies gynybos ministras ir užimtas svarbus Rusijos pajėgų gintas miestas.
Rusijos sukarintas Afrikos korpuso dalinys turėjo pasitraukti iš šiaurinio Kidalio miesto po koordinuotų sukilėlių atakų prieš strategines pozicijas, kurias užėmė Maskvos remiama valdančioji chunta.
„Manome, kad svarbu, jog šalis kuo greičiau grįžtų į taikų ir stabilų kelią“, – žurnalistų paklaustas apie padėtį Malyje sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Jis atsisakė atsakyti į klausimą, ar Rusijos Afrikos korpuso sukarintos pajėgos, remiančios valdančiąją chuntą, sugebės suvaldyti padėtį.

Kremliaus propagandistas užsipuolė G. Meloni: išvadino žvėrimi ir gėda žmonijai

Rusijos užsienio reikalų viceministras Georgijus Borisenka antradienį pareiškė, kad Afrikos korpusas „patyrė aukų“ per „smūgius daugelyje šalies vietų“, pranešė valstybinė žiniasklaida.
Malio karinis vadovas generolas Assimi Goita, vadovavęs 2020 m. perversmui, atvedusiam į valdžią chuntą, nuo savaitgalio, kai prasidėjo kovos, nebuvo matytas ir viešai apie jį nekalbėta.
Paklaustas, ar Kremlius žino apie A. Goitos likimą ar buvimo vietą, D. Peskovas atsakė: „Šios informacijos reikia ieškoti Malyje, o ne Kremliuje.“
Susiję straipsniai
Rusiją drebino sprogimai: užsiliepsnojo infrastruktūra, strigo lėktuvų eismas

Rusiją drebino sprogimai: užsiliepsnojo infrastruktūra, strigo lėktuvų eismas

Virš Baltijos jūros – rusų naikintuvai išjungtais atsakikliais: lenkai perėmė du „Su-30“

Virš Baltijos jūros – rusų naikintuvai išjungtais atsakikliais: lenkai perėmė du „Su-30“

Rusijos ekonomika grimzta dar giliau: praneša apie V. Putino įsakymą

Rusijos ekonomika grimzta dar giliau: praneša apie V. Putino įsakymą

Pasak analitikų, pastarieji išpuoliai buvo rimčiausias iššūkis Malio valstybei nuo 2012 m. kovo mėnesio puolimo, kurį atrėmė buvusios kolonijinės valdytojos Prancūzijos pajėgos, vėliau išvestos iš didžiulės Sahelio šalies.
