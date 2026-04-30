Analitikai: V. Putinas nebeturėjo kito pasirinkimo

2026 m. balandžio 30 d. 22:05
Ukrainos atakos prieš Rusijos naftos objektus Tuapsėje buvo tokios veiksmingos, kad privertė Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną viešai sureaguoti, rašo Karo studijų institutas (ISW).
Analitikų teigimu, Kremlius paprastai nereaguoja į Ukrainos smūgius Rusijos naftos infrastruktūrai.
Tačiau Ukrainos smūgių Tuapsės naftos perdirbimo gamyklai poveikis buvo toks reikšmingas, kad V. Putinas ir jo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas asmeniškai sureagavo antradienį.
ISW pabrėžė, kad šie smūgiai privertė Kremlių pripažinti jų pasekmes.

Krasnodaro krašto valdžia dėl atakų pasekmių turėjo paskelbti nepaprastąją padėtį Tuapsės savivaldybės rajone.Taip pat buvo pripažinta, kad smūgis sukėlė naftos nuotėkį.
V. Putinas susitiko su Rusijos civilinės gynybos, ekstremalių situacijų ir stichinių nelaimių padarinių likvidavimo ministru Aleksandru Kurenkovu ir nurodė jam vykti į Tuapsę prižiūrėti atsako į atakos pasekmes.
D. Peskovas patvirtino smūgį Tuapsei, tačiau pareiškė, kad visa informacija apie taikinius yra įslaptinta. Jis taip pat kritikavo Ukrainos smūgius Rusijos naftos infrastruktūrai, teigdamas, kad jie dar labiau destabilizuoja pasaulines energijos rinkas.
ISW priminė, kad Ukraina intensyvina atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą tuo metu, kai Rusija bando pasinaudoti pasauline energijos krize, siekdama padidinti eksporto pajamas karui prieš Ukrainą finansuoti.
Analitikai prognozuoja, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos tikriausiai ir toliau išnaudos pertemptas Rusijos oro gynybos sistemas bei didžiules šalies giluminio užnugario teritorijas, siekdamos dažnesnių ir didesnio masto smūgių Rusijos naftos infrastruktūrai ir kariniams objektams.
Ukrainos ginkluotosios pajėgos antradienio naktį surengė trečią smūgį Tuapsės naftos perdirbimo gamyklai, sukeldamos naują didelį gaisrą. Palydoviniai vaizdai parodė kelis gaisrus ir dūmų stulpą Tuapsės naftos terminalo ir perdirbimo gamyklos teritorijoje.
Ukrainos atvirųjų šaltinių analizės projektas „CyberBoroshno“ vertinimu, Tuapsės naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje buvo užfiksuotos bent keturios degančios talpyklos.
Analitikai paaiškino, kad, jei ankstesnėse atakose buvo taikytasi į talpyklų ūkį, šį kartą buvo smogta pačiai perdirbimo gamyklai.
NASA FIRMS duomenys apie galimus gaisrus rodė šilumines anomalijas šiaurinėje Tuapsės naftos perdirbimo gamyklos teritorijos dalyje. Taip pat pranešta apie degančios naftos išsiliejimą Tuapsės gatvėse.
Anksčiau Ukraina naktį iš balandžio 16 ir 20 d. smogė Tuapsės naftos perdirbimo gamyklos talpykloms, kaip pranešama, sunaikindama 24 naftos saugyklų rezervuarus ir apgadindama dar keturis.
Po balandžio 20 d. smūgių gamykla sustabdė vienintelio naftos perdirbimo komplekso, kurio metinis pajėgumas siekia 12 mln. tonų, veiklą, pranešė Rusijos opozicinis leidinys „Astra“.
