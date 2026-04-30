Estijos vyriausybė priėmė naujas kovos su bepiločiais orlaiviais taisykles

Įstatymas numato sukurti kelių pakopų priešdroninę sistemą ir vadinamąją dronų policiją. Policijos ir sienos apsaugos tarnyba gautų užduotį bei priemones visoje Estijos teritorijoje neutralizuoti pavojingus bepiločius skraidančius objektus, įskaitant karinius dronus.
Jei tarnyba negalėtų pati arba pakankamai greitai atremti grėsmės, galėtų įsikišti kariuomenė. Iki šiol taikos metu kariuomenei buvo leidžiama reaguoti tik į karinių dronų keliamas grėsmes arba į dronus, paleistus už Estijos ribų.
Nuo Rusijos agresijos besiginanti Ukraina praėjusiomis savaitėmis ne kartą atakavo Rusijos naftos eksporto uostus Suomijos įlankoje ir kitus taikinius Rusijos šiaurės vakaruose netoli sienos su Estija. Per atakas nuklydę ukrainiečių dronai keliskart pateko ir į Estijos teritoriją – keli jų sudužo. Sužeistųjų ar didesnės tiesioginės žalos išvengta.