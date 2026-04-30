PasaulisKonfliktai ir saugumas

Estijos vyriausybė priėmė naujas kovos su bepiločiais orlaiviais taisykles

2026 m. balandžio 30 d. 13:14
Estija ketina suteikti kariuomenei, policijai ir kritinės infrastruktūros įmonėms išplėstines teises gintis nuo dronų. Vyriausybė Taline pritarė atitinkamam įstatymo projektui, kurį dar turės patvirtinti parlamentas. Taip siekiama užverti įstatymo spragas ir suteikti institucijoms pakankamus įgaliojimus ankstyvam dronų keliamų grėsmių atpažinimui bei veiksmingam jų neutralizavimui.
Daugiau nuotraukų (1)
Įstatymas numato sukurti kelių pakopų priešdroninę sistemą ir vadinamąją dronų policiją. Policijos ir sienos apsaugos tarnyba gautų užduotį bei priemones visoje Estijos teritorijoje neutralizuoti pavojingus bepiločius skraidančius objektus, įskaitant karinius dronus.
Jei tarnyba negalėtų pati arba pakankamai greitai atremti grėsmės, galėtų įsikišti kariuomenė. Iki šiol taikos metu kariuomenei buvo leidžiama reaguoti tik į karinių dronų keliamas grėsmes arba į dronus, paleistus už Estijos ribų.
Nuo Rusijos agresijos besiginanti Ukraina praėjusiomis savaitėmis ne kartą atakavo Rusijos naftos eksporto uostus Suomijos įlankoje ir kitus taikinius Rusijos šiaurės vakaruose netoli sienos su Estija. Per atakas nuklydę ukrainiečių dronai keliskart pateko ir į Estijos teritoriją – keli jų sudužo. Sužeistųjų ar didesnės tiesioginės žalos išvengta.
UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.