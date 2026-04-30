PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Rusijoje – nauja oro atakų banga: pranešama, kad po ištikusios katastrofos rusai palieka vieną kraštą

2026 m. balandžio 30 d. 07:02
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​
Daugiau nuotraukų (37)
Ukraina pagamina daugiau ginklų nei reikia jos ginkluotosioms pajėgoms ir ruošiasi jų perteklių eksportuoti, antradienį paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Kai kuriose gamybos srityse šiuo metu turime iki 50 proc. perteklių“, – savo vakarinėje kalboje sakė jis.
„Ukrainos ginklų eksportas taps realybe. Ukrainos kariuomenė visada turės teisę į pakankamą aprūpinimą pirmumo tvarka – ji paims tai, ko reikia, o likęs kiekis bus skirtas eksportui“, – pridūrė prezidentas.

Nespėjus užgesinti ankstesnių liepsnų – nauja Ukrainos dronų ataka: užfiksuotas didžiulis dūmų debesis

V. Zelenskis taip pat sakė, kad Ukraina jau bendradarbiauja su Artimųjų Rytų, Europos ir Kaukazo šalimis pagal specialią bendradarbiavimo programą, vadinamą „dronų sandoriais“.
„Taip pat yra pateiktas pasiūlymas mūsų amerikiečių partneriams“, – pridūrė jis.
Pagal šį sandorį galėtų būti eksportuojami nepilotuojamieji orlaiviai, gynybos sistemos ir kiti ginklų tipai, o tai taptų būdu pagerinti šalies finansinę padėtį.
„Dar kartą pakartosiu: sąlygos turi būti palankios Ukrainai, turi būti užtikrinta aiški priežiūra, o eksporto pajamos turi stiprinti Ukrainos gynybą. Būtent taip ir bus“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Nuo to laiko, kai prieš daugiau nei ketverius metus prasidėjo plataus masto rusų invazija, Ukraina smarkiai padidino ginklų gamybos apimtis.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.