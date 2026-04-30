Karas Ukrainoje. Rusijoje – nauja oro atakų banga: pranešama, kad po ištikusios katastrofos rusai palieka vieną kraštą

Ukraina pagamina daugiau ginklų nei reikia jos ginkluotosioms pajėgoms ir ruošiasi jų perteklių eksportuoti, antradienį paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Kai kuriose gamybos srityse šiuo metu turime iki 50 proc. perteklių“, – savo vakarinėje kalboje sakė jis.
„Ukrainos ginklų eksportas taps realybe. Ukrainos kariuomenė visada turės teisę į pakankamą aprūpinimą pirmumo tvarka – ji paims tai, ko reikia, o likęs kiekis bus skirtas eksportui“, – pridūrė prezidentas.
V. Zelenskis taip pat sakė, kad Ukraina jau bendradarbiauja su Artimųjų Rytų, Europos ir Kaukazo šalimis pagal specialią bendradarbiavimo programą, vadinamą „dronų sandoriais“.
„Taip pat yra pateiktas pasiūlymas mūsų amerikiečių partneriams“, – pridūrė jis.
Pagal šį sandorį galėtų būti eksportuojami nepilotuojamieji orlaiviai, gynybos sistemos ir kiti ginklų tipai, o tai taptų būdu pagerinti šalies finansinę padėtį.
Susiję straipsniai
„Dar kartą pakartosiu: sąlygos turi būti palankios Ukrainai, turi būti užtikrinta aiški priežiūra, o eksporto pajamos turi stiprinti Ukrainos gynybą. Būtent taip ir bus“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Nuo to laiko, kai prieš daugiau nei ketverius metus prasidėjo plataus masto rusų invazija, Ukraina smarkiai padidino ginklų gamybos apimtis.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių