Rusijos gynybos ministerija antradienį pranešė, kad „Afrikos korpuso“ pajėgos užkirto kelią valstybės perversmui Malyje. Nepaisant to, anoniminis aukšto rango Malio pareigūnas pareiškė, kad Rusijos kariškiai „išdavė“ šalies valdžią.
„Telegram“ kanalas „Directorate 4“, stebintis ekstremistines ir sukilėlių grupes Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose, skelbia, kad antradienį sukilėliai užėmė Tesalito, Tesito, Agelhoko, Beros ir Menako miestus, taip pat aukso telkinį Intahake.
Sukilėlių teigimu, Malio armijos ir „Afrikos korpuso“ pajėgos paliko miestus po derybų. Kanale pasirodė ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti sukilėliai Tesalite ir Intahakoje.
Prekių stoka, interneto dingimas, V. Putino isterija: tikina – rusams aiškėja, kad viskas griūna
Antradienį su Rusijos gynybos ministerija siejamas „Z“ kanalas „Rybar“ paskelbė, kad po pasitraukimo iš Kidalio miesto „pradėjo byrėti gynyba visoje šalies šiaurėje“.
Jis pranešė, kad Labbezangos miestą perėmė „Islamo valstybės Sahelio provincijos“ grupuotė, ir prognozavo „Afrikos korpuso“ pasitraukimą iš Tesalito.
Pasak „Rybar“, šis miestas „vaidino kone pagrindinį vaidmenį išlaikant šiaurę“. Kanale taip pat neatmetama Anefiso ir Menakos atidavimo galimybė.
Antradienį „Reuters“, remdamasi penkiais šaltiniais, paskelbė, kad, kol Malio armija buvo užsiėmusi gynybos organizavimu šalies šiaurėje, į šiaurės rytinį Menakos miestą, netoli sienos su Nigeriu, įžengė „Islamo valstybės Sahelio provincijos“ kovotojai.
Grupuotė savaitgalį nedalyvavo operacijose prieš Malio armiją ir „Afrikos korpusą“.
„Afrikos korpusas“ antradienio vakarą pareiškė, kad Menakoje sukilėlių nėra, o miesto gatvėse neva patruliuoja Rusijos kariškiai kartu su Malio armija. Tuo pat metu kanale pripažinta, kad padėtis Malyje „išlieka įtempta“.
Sukilėliai iš grupuotės „Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin“ (JNIM) antradienį paskelbė pradėję Malio sostinės Bamako apsiaustį.
Antradienį pirmą kartą nuo sukilėlių puolimo pradžios viešumoje pasirodė Malio prezidentas Assimi Goïta, susitikęs su Rusijos ambasadoriumi šalyje Igoriu Gromyka.
Rusijos gynybos ministerija, likus dviem valandoms iki „Rybar“ įrašo, antradienį pareiškė, kad šeštadienį „Afrikos korpusas“ užkirto kelią valstybės perversmui Malyje.
Taip pat teigiama, kad Kidalio mieste Rusijos kariškiai „daugiau nei parą kovojo visiškoje apsuptyje prieš kelis kartus gausesnes nelegalių ginkluotų formuočių pajėgas ir atmušė keturias masines atakas“.
Rusija taip pat pirmą kartą oficialiai pripažino „Afrikos korpuso“ nuostolius kovose Malyje. Apie tai pranešė šalies užsienio reikalų viceministras Georgijus Borisenko.
Apkaltino išdavyste
Tačiau aukšto rango Malio pareigūnas, komentuodamas Kidalio praradimą, Prancūzijos radijo stočiai RFI pareiškė, kad „rusai mus išdavė“.
Jo teigimu, provincijos gubernatorius įspėjo Rusijos samdinius apie planuojamą puolimą prieš tris dienas, tačiau „jie nieko nesiėmė“, pridurdamas, kad jų pasitraukimas, regis, buvo suderintas iš anksto.
Prancūzijos laikraščiui „Le Monde“ sukilėlių atstovas pranešė, kad mažiausiai 400 Rusijos kariškių iš Kidalio, lydimi Azavado išlaisvinimo fronto, buvo evakuoti į Tesalitą – 300 km į šiaurę.
Pasak jo, jie turės savarankiškai palikti šalį. „Le Monde“ daro išvadą, kad chunta pamatė, kaip jos ištikimiausias sąjungininkas nusisuko.
O jau trečiadienį sukilėlų atstovas spaudai pareiškė norintis, kad Rusijos pajėgos pasitrauktų iš „viso Malio“.
„Mūsų tikslas – kad Rusija visam laikui pasitrauktų iš Azavado ir kitų vietovių, iš viso Malio", – AFP Paryžiuje sakė Azavado išlaisvinimo fronto (FLA) koalicijos atstovas Mohamedas Elmaouloudas Ramadane.
"Mes neturime jokių ypatingų problemų nei su Rusija, nei su kuria nors kita šalimi. Mūsų problema – Bamaką valdantis režimas“, - pridūrė jis.
Atstovas spaudai teigė, kad sukilėliai neigiamai vertina Rusijos intervenciją. „Ji rėmė žmones, kurie vykdė sunkius nusikaltimus ir žudynes“, – sakė jis.
M. E. Ramadane sakė, kad rusai paprašė saugaus koridoriaus, kad galėtų pasitraukti.
„Rusai atsidūrė pavojuje. Nebuvo jokios išeities, – sakė atstovas spaudai. – Apsupti iš visų pusių, jie paprašė mūsų rasti jiems sprendimą.“
„Supratę, kad negali atsilaikyti prieš mūsų pajėgas ir mūsų ugnies galią, jie paprašė galimybės atsitraukti, – sakė jis. – Per visus susidūrimus su rusais mes juos nugalėjome.“
M. E. Ramadane sakė, kad valdančioji chunta galiausiai žlugs.
„Anksčiau ar vėliau režimas žlugs“, – sakė jis, pridurdamas, kad dabar, užėmę Kidalį, sukilėliai ketina į savo rankas perimti Gao, Timbuktu ir Menaką.
Naujienų agentūra „Afrikos iniciatyva“, kurią kuruoja Federalinis saugumo biuras (FSB), antradienį pareiškė, kad „kariauti vietoje 30 milijonų gyventojų turinčios šalies kariuomenės vienai nepilnos brigados sudėties niekas neplanavo“.