Mįslingas D. Trumpo pareiškimas apie V. Putiną: „Kai kurie žmonės jam sutrukdė“

D. Trumpas tai pasakė per susitikimą su „Artemis 2“ misijos astronautais Baltuosiuose rūmuose, o jo žodžius cituoja leidinys „unian.net“.
„Manau, kad V. Putinas norėtų rasti sprendimą dėl Ukrainos. Tai yra gerai“, – sakė JAV prezidentas.
D. Trumpo teigimu, jis pasiūlė V. Putinui įvesti dalines paliaubas ir mano, kad su tuo Rusijos vadovas galėtų sutikti.
V. Putinas skambučio metu neva pasiūlė, kad Rusija galėtų dalyvauti urano sodrinime, jei tai padėtų JAV pasiekti rezultatą Irano klausimu. D. Trumpas teigė atsakęs labiau norintis, kad Kremliaus vadovas prisidėtų prie karo Ukrainoje užbaigimo.
D. Trumpo taip pat buvo paklausta, kuris konfliktas, jo nuomone, baigsis pirmiau – Irano ar Ukrainos.
JAV prezidento teigimu, Ukraina esą jau „patyrė pralaimėjimą“ mūšio lauke, tačiau paminėjo „159 laivų sunaikinimą“, tikriausiai turėdamas omenyje Iraną.
V. Putinas trečiadienio skambučio metu sakė D. Trumpui, kad yra pasirengęs paskelbti paliaubas iki gegužės 9-osios
Anksčiau Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas teigė, kad V. Putinas per telefoninį pokalbį su D. Trumpu pareiškė esąs pasirengęs „paskelbti paliaubas Pergalės dienos proga“.
Pasak J. Ušakovo, D. Trumpas teigiamai įvertino neseniai Rusijos paskelbtas „Velykų paliaubas“. Jis taip pat patikino, kad JAV prezidentas „aktyviai palaikė“ naują V. Putino iniciatyvą.
