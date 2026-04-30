Ukraina apšaudo Zaporižios branduolinę elektrinę, o V. Zelenskis be NATO statuso dar reikalauja ir branduolinių ginklų Ukrainos saugumui, sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.
„Tokiais pareiškimais jis toliau provokuoja branduolinį konfliktą“, – pažymėjo ji. Vakarų Europa esą rizikuoja tapti pirmąja šio „branduolinio šantažo“ padarinių auka.
Europiečiai turi sustabdyti Ukrainos prezidentą, užuot toliau finansavę Kyjivo karo pastangas, reikalavo M. Zacharova.
„V. Zelenskis nenori taikos, tai akivaizdu“, – pridūrė ji.
V. Zelenskis pastaruoju metu ne kartą ragino Rusiją pradėti naujas derybas dėl paliaubų ir taikos. Kremlius atmeta ugnies nutraukimą be išankstinių sąlygų, pavyzdžiui, Ukrainos teritorijų perdavimo.
M. Zacharova pakomentavo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo žodžius, kad Ukrainai dėl taikos gali tekti perleisti Rusijai dalį savo teritorijos. Nei Vokietija, nei ES nedalyvauja derybų procese, pažymėjo ji.
„Bet kokie jų vadovybės pareiškimai šia tema mums neturi reikšmės“, – teigė ji. Esą nėra prasmės reaguoti į Europos politikų žodžius, kol žemynas toliau finansuoja Ukrainą.
F. Merzas savaitės pradžioje per diskusiją su vidurinių mokyklų moksleiviais Vokietijos Marsbergo mieste pareiškė: „Tikėkimės, kad kada nors bus sudaryta taikos sutartis su Rusija. Tuomet gali būti, kad dalis Ukrainos teritorijos nebebus ukrainietiška“.
