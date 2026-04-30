Siaubo filmas Rusijoje tęsiasi: pareigūnus ir gyventojus apėmė panika

Nepriklausomas „Telegram“ naujienų kanalas „Exilenova Plus“ pranešė, kad objekte, kurį valdo „Transneft“, buvo apgadinti du ar trys saugojimo rezervuarai.
Rusijos ir Ukrainos „Telegram“ naujienų kanalai nurodė, kad bent vienas ketvirtadienio atakos taikinys buvo „Lukoil“ valdoma naftos perdirbimo gamykla.
SBU „Alfa“ specialiųjų pajėgų dalinys objektus Permėje atakavo jau antrą dieną iš eilės.
„Pagal preliminarią informaciją, buvo pataikyta į AVT-4 įrenginį – pagrindinį pirminio naftos perdirbimo mazgą. Dėl smūgio užsiliepsnojo vakuuminės ir atmosferinės rektifikacijos kolonos. Jų pažeidimas faktiškai sustabdė įrenginio veiklą“, – teigiama SBU pranešime.
Po ketvirtadienio smūgio kai kuriose Permės dalyse buvo paskelbtas cheminės grėsmės perspėjimas. Žmonės bent viename miesto rajone teigė girdėję įspėjimą per lauko garsiakalbius.
„Jie sakė neiti į lauką, uždaryti visus langus ir ventiliacijos angas bei gerti tik virintą vandenį“, – vienas gyventojas pasakojo vietos žiniasklaidai.
Vietos pareigūnai vėliau paniškai teisinosi, kad perspėjimas buvo tik testas. Permės krašto gubernatorius Dmitrijus Machoninas pareiškė, esą rytinio išpuolio metu buvo taikytasi į kelis pramoninius objektus.
Permės pareigūnai nesugebėjo paaiškinti, kodėl tariamas testas buvo surengtas būtent tuo pačiu metu kaip ir dronų ataka prieš pramoninius objektus.
Vietos gyventojai pranešė apie didžiulius dūmų debesis ir aiškiai juntamą cheminį kvapą ore. Internete plačiai paplitusiuose vaizdo įrašuose matyti į dangų kylantys didžiuliai dūmų stulpai.
Permės „Telegram“ kanalų komentaruose pažymima, kad „Permė perima estafetę iš Tuapsės ir Orsko“. „Kada bus paskelbta oficiali informacija apie tai, iš kur dronas buvo paleistas?“, - klausė vienas komentatorius.
„Ar jie mums ką nors pasakys? Kodėl jis nebuvo numuštas už 2 tūkst. km, kažkur laukuose, kur nėra žmonių ar gyvenamųjų pastatų? Šiandien mums visiems pasisekė. Galime tik melstis, kad taip ir liktų, ar ne?“ – pyko kitas Permės gyventojas.
„Rospotrebnadzor“ Permėje paskelbę jau paėmę oro mėginius, tačiau rezultatų dar nėra.
Miesto gyventojams buvo pateiktos rekomendacijos užuodus degėsių kvapą ar pasijutus blogai, sumažinti buvimo laiką lauke ir uždaryti langus. Taip pat patariama pablogėjus savijautai, vykti į ligoninę.
NASA palydoviniai vaizdai parodė ryškų juodų dūmų ruožą virš Permės, nusidriekusį maždaug 130 kilometrų į rytus nuo miesto.
Dar trečiadienį mieste buvo pranešta apie mazuto lietų. Tuomet Permės dangų dengė tiršti juodi dūmai.
Nepaisant perspėjimo ir žmonių liudijimų, D. Machoninas neigė, kad įvyko pavojingų cheminių medžiagų nuotėkis.
Kiekvienas rezervuaras Permėje esančioje stotyje gali talpinti iki 50 tūkst. kubinių metrų naftos, arba maždaug 314 tūkst. barelių.
Permės stotis yra svarbus naftos tranzito mazgas, naudojamas žaliavai priimti, saugoti ir pumpuoti per pagrindinį Rusijos vamzdynų tinklą.
Dronai Permės naftos infrastruktūros objekto stotį atakavo ir trečiadienį.
Permės kraštas yra į rytus nuo Maskvos, netoli Uralo kalnų. Šis naftos objektas yra platesnio infrastruktūros tinklo dalis, per kurį transportuojama reikšminga dalis Rusijos vidaus naftos srautų.
Ukraina pastaraisiais mėnesiais vis dažniau taikosi į Rusijos naftos infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti karinio kuro tiekimą ir susilpninti vieną pagrindinių Kremliaus karo finansavimo šaltinių.