V. Zelenskio aštrus kirtis J. D. Vance'ui: „Jis padeda rusams“

„Visi norime sustabdyti šį karą. Problema ta, kad Jungtinių Valstijų prioritetas dabar pasislinko į Artimuosius Rytus. Bijau, kad jei vyks tik pokalbiai, Rusija nepajus to svarbiausio dalyko, kurį Amerika gali mums suteikti: spaudimo jai. Jungtinės Valstijos gali daryti spaudimą taikydamos daugiau sankcijų, bet dabar jos jas panaikina – taip, dėl Artimųjų Rytų, – ir mes tai jaučiame“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis tikino, kad nors karinė parama vis dar pasiekia Ukrainą, diplomatinis spaudimas Kremliui susilpnėjo.
„Aš nekalbu apie jų ginklų paketus. Jie toliau atvyksta, ir mes esame dėkingi už tai, kad galime naudoti Europos lėšas ir įsigyti priešraketinių raketų“, – sakė jis.
Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Kyjivas nesutiko su partnerių prašymais nutraukti smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai.
„Gavome žinučių iš partnerių, kad dėl šio iššūkio Artimuosiuose Rytuose galbūt nereikėtų atakuoti tam tikros infrastruktūros, energetikos infrastruktūros Rusijoje. Aš, be abejo, pasakiau „ne, mes atsakysime“ (...) paliaubų energetikos sektoriuje niekas mums nesiūlė. Mes esame atviri šiai idėjai, bet jei Rusija mus atakuoja, mes atsakysime bet kokiu būdu“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Jis taip pat sukritikavo JAV viceprezidento J. D. Vance'o komentarus, esą JAV neturėtų toliau teikti pagalbos Ukrainai. V. Zelenskio teigimu, tokia pozicija naudinga Rusijai.
„Esame atviri ir nesame priešai. Priešas yra Rusija. Jei Vance'as didžiuojasi tuo, kad mums nepadeda, tai reiškia, kad jis padeda rusams. Rusija negerbia silpnumo, ir jei niekas mums nepadės, mes, žinoma, atsidursime silpnesnėje padėtyje“, – pabrėžė jis.
