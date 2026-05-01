„Močiute, lipk!“: fronte – neįprasta gelbėjimo operacija

Lymano apylinkėse 60-osios brigados dronų operatoriai pastebėjo moterį, einančią keliu, apsuptu kraterių ir žuvusiųjų kūnų.
„Ji ėjo tarp artilerijos kraterių ir savo bendrakaimiečių kūnų be jokios išgyvenimo vilties, kol jos nepasitiko robotas“, – pranešime teigė Trečiasis armijos korpusas.
Lymano apylinkėse vyksta itin intensyvios kovos. Tai – strategiškai svarbus mazgas Luhansko ir Donecko sričių sankirtoje, turintis įtakos logistikai ir Kramatorsko bei Slovjansko gynybai.
Pirmasis vizitas nuo karo pradžios: V. Zelenskis susitiko su I. Alijevu
Gelbėjimo operaciją vykdė nepilotuojamų antžeminių sistemų padalinys „Cerberus“. Kad neišgąsdintų moters, operatoriai ant platformos padėjo antklodę ir paliko žinutę: „Močiute, lipk!“
Moteris jais pasitikėjo, užlipo ant roboto ir buvo nugabenta į saugią vietą, kur ją pasitiko Ukrainos kariai.
Operacija truko keturias valandas – robotas judėjo nuolat gresiant apšaudymui, kad išgabentų civilę iš pavojingos fronto zonos.
Susiję straipsniai
Išgelbėtai moteriai yra 77 metai, ji savo namuose gyveno 53 metus, tačiau jie buvo sunaikinti Rusijos pajėgų. Trečiasis korpusas taip pat pranešė, kad dar trys civiliai buvo dronų nukreipti į evakuacijos punktus.
Evakuacija šiuolaikiniame kare keičiasi – robotai ir dronai pakeičia žmones fronto linijose.
Ukraina kuria sunkiuosius daugiasraigčius dronus, galinčius evakuoti sužeistuosius, pritaikydama platformas, anksčiau naudotas logistikai ir kovinėms užduotims.
Tokios sistemos tampa alternatyva tradicinei evakuacijai teritorijose, kurias intensyviai stebi ir atakuoja priešo dronai, o evakuacija sausuma dažnai yra neįmanoma.
Anksčiau buvo pranešta, kad ukrainiečių kovinis robotas, aprūpintas „Browning“ sunkiojo kulkosvaidžio sistema, vienas pats 1,5 mėnesio laikė pėstininkų poziciją.
Jis turi nuotoliniu būdu valdomą bokštelį su 300 šovinių talpa, leidžiančią tiksliai naikinti taikinius net sudėtingomis sąlygomis.
Rusijos pajėgoms nepavyko pralaužti gynybinės linijos, nes jos nuolat buvo apšaudomos šios sistemos.