Karas Irane. D. Trumpas paaiškino, kodėl karas Irane vis dar tęsiasi: paminėjo ir Ukrainą

2026 m. gegužės 1 d. 07:17
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui ketvirtadienį turėtų būti pristatyti nauji galimų karinių veiksmų Irane planai. Apie tai „Axios“ pranešė du su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai.
Pasak jų, instruktažą D. Trumpui turėtų surengti JAV Centrinės vadavietės (CENTCOM) vadas admirolas Bradas Cooperis. Šis susitikimas rodo, kad D. Trumpas rimtai svarsto galimybę atnaujinti didelio masto kovines operacijas – arba siekdamas pralaužti derybų aklavietę, arba suduoti paskutinį smūgį prieš užbaigiant karą.
Trys su situacija susipažinę šaltiniai teigė, kad CENTCOM parengė „trumpos ir galingos“ smūgių bangos prieš Iraną planą. Tikėtina, kad jame būtų numatyti ir smūgiai infrastruktūros taikiniams.

Pagal šį sumanymą tikimasi, kad Iranas po tokių smūgių grįžtų prie derybų stalo ir parodytų daugiau lankstumo branduoliniu klausimu. Tai būtų vienas iš būdų bandyti išjudinti įstrigusias derybas.
Dar vienas planas, kuris turėtų būti pateiktas D. Trumpui, susijęs su dalies Hormūzo sąsiaurio perėmimu, kad jis vėl būtų atvertas komercinei laivybai. Vienas šaltinis teigė, kad tokia operacija galėtų apimti ir sausumos pajėgas.
Per instruktažą taip pat gali būti aptartas ir anksčiau svarstytas specialiųjų pajėgų operacijos variantas. Jos tikslas būtų užtikrinti Irano itin prisodrinto urano atsargų kontrolę.
