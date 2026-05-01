Karas Ukrainoje. Rusijos dronai vėl smogė Odesai: sunaikintas butas, yra sužeistų

2026 m. gegužės 1 d. 08:39
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas telefonu kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, trečiadienį pranešė V. Putino padėjėjas diplomatijos reikalams Jurijus Ušakovas.
Pokalbio metu V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs paskelbti paliaubas Pergalės dienos metu, kurią Rusija švenčia gegužės 9 dieną.
„D. Trumpas aktyviai palaikė šią iniciatyvą, akcentuodamas, kad ši šventė žymi mūsų bendrą pergalę“, – sakė J. Ušakovas.

Maskvoje – pirmoji parado repeticija: dėl karinės technikos sumažinimo kaltina Ukrainą

Atsakydamas į V. Putino pasiūlymą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad nurodė savo komandai susisiekti su JAV prezidento Donaldo Trumpo komanda ir išsiaiškinti Rusijos pasiūlymo detales.
„Išsiaiškinkime, kas tiksliai tai yra: kelių valandų saugumas paradui Maskvoje ar kažkas daugiau“, – pabrėžė prezidentas.
„Mūsų pasiūlymas – ilgalaikės paliaubos, patikimų saugumo garantijų užtikrinimas žmonėms ir ilgalaikė taika“, – pridūrė jis.
