Aliarmas Rumunijoje: į teritoriją įskrido Rusijos dronas, kilo naikintuvai

2026 m. gegužės 2 d. 11:39
Ankstyvą šeštadienio rytą Rusijos dronas trumpam įskrido Rumunijos oro erdvę, patvirtino šalies gynybos ministerija, kurią cituoja „Digi24“.
Rusijos dronas įskrido tuo metu, kai okupantai vykdė koordinuotą smūgį civiliniams ir infrastruktūros objektams Ukrainoje, daugiausia taikydamosi į Izmailo rajoną prie Dunojaus upės pasienyje su Rumunija.
Rumunijos radarų sistemos užfiksavo 20 dronų grupę, judančią Izmailo kryptimi.
Reaguodamos į tai, apie 2 val. iš 86-osios oro bazės Fetestyje buvo pakelti du naikintuvai F-16 situacijai stebėti. 2.03 val. nacionalinės institucijos išsiuntė perspėjimus šiaurinės Tulčos apskrities gyventojams, įspėdamos apie galimai krentančius objektus.

Pasak gynybos ministerijos, dronas kirto Rumunijos teritoriją Kylijos rajone, o vėliau grįžo Izmailo kryptimi.
Ukrainos pusėje prie Dunojaus buvo girdima daugybė sprogimų, kol 2.50 val. buvo atšauktas oro pavojaus signalas. Rumunijos pareigūnai patvirtino, kad nuolat palaiko ryšį su NATO struktūromis, teikdami realaus laiko informaciją apie šiuos incidentus pasienyje.
Per naktį Ukraina į Rusiją paleido 163 dronus. Nors Ukrainos oro gynyba perėmė 142 taikinius, 17 dronų pataikė į 12 vietų, įskaitant uostų infrastruktūrą Odesos regione.
Tai jau antras reikšmingas incidentas Rumunijoje per pastarąsias savaites.
Praėjusį sekmadienį Rusijos drono nuolaužos apgadino ūkinį pastatą ir elektros stulpą Galacio regione, o Bukareštas griežtai pasmerkė Rusijos „tarptautinės teisės nepaisymą“ ir grėsmę NATO kolektyviniam saugumui.
