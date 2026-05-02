Iš NATO – reakcija į D. Trumpo sprendimą atitraukti karius

„Mes bendradarbiaujame su JAV, siekdami suprasti jų sprendimo dėl pajėgų dislokavimo Vokietijoje smulkmenas“, – NATO atstovė spaudai Allison Hart teigė žinutėje socialinėje platformoje „X“.
„Šis pokytis demonstruoja, kad Europa turi toliau investuoti į gynybą ir prisiima didesnę atsakomybę už mūsų bendrą saugumą. Mes jau matome pažangą po to, kai sąjungininkai susitarė skirti 5 proc. nuo BVP gynybai“, – pridėjo NATO atstovė.
Pasak A. Hart, NATO įsitikinusi savo sugebėjimu užtikrinti atgrasymą ir gynybą tęsiantis poslinkiui link stipresnės Europos ir stipresnio Aljanso.
Pentagonas penktadienį paskelbė, kad JAV sumažins savo karių skaičių Vokietijoje 5 tūkst.
Apie tai pranešta po to, kai anksčiau šią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsipuolė Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą už pastarojo teiginius, kad Iranas pažemino Vašingtoną per derybas siekiant užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose.
D. Trumpas taip pat žada, kad iš Europos Sąjungos į JAV importuojamiems automobiliams ir sunkvežimiams bus taikomi 25 proc. muitai, nes ES neva nesilaiko susitarimo dėl prekybos.
