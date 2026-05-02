Karas Irane. Dėl situacijos Irane – D. Trumpo laiškas kongresui: „Karo veiksmai nutrūko“

D. Trumpas pateikė naujus pareiškimus apie įvykius Artimuosiuose Rytuose. Kalbėdamas apie priežastis, kodėl karas Irane vis dar nesibaigė, jis taip pat užsiminė apie Ukrainą.
Bendraudamas su žiniasklaida ovaliajame kabinete, JAV vadovas pabrėžė, kad Europos NATO šalys atsisakė dalyvauti JAV ir Izraelio kampanijoje prieš Iraną. Pasak jo, Vašingtonui „visiškai nepadėjo“ Italija.
Iranas pareiškė, kad imsis „ilgalaikių ir skausmingų smūgių“ prieš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pozicijas, jei Vašingtonas atnaujins atakas ir patvirtins savo pretenzijas į Hormūzo sąsiaurį. Tokia pozicija gali dar labiau apsunkinti JAV planus suburti koaliciją vandens kelio atkūrimui.
L. Kojala pabrėžė didelę atskirtį tarp D. Trumpo retorikos ir veiksmų: tai nėra geras dalykas
Pranešama, kad pastangos sureguliuoti konfliktą atsidūrė aklavietėje, nors nuo balandžio 8 dienos galioja paliaubos. Iranas vis dar blokuoja sąsiaurį, reaguodamas į JAV karinio jūrų laivyno blokadą Irano naftos eksportui, kuris yra gyvybiškai svarbus Teherano ekonomikai.
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui ketvirtadienį turėtų būti pristatyti nauji galimų karinių veiksmų Irane planai. Apie tai „Axios“ pranešė du su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai.
Susiję straipsniai
Pasak jų, instruktažą D. Trumpui turėtų surengti JAV Centrinės vadavietės (CENTCOM) vadas admirolas Bradas Cooperis. Šis susitikimas rodo, kad D. Trumpas rimtai svarsto galimybę atnaujinti didelio masto kovines operacijas – arba siekdamas pralaužti derybų aklavietę, arba suduoti paskutinį smūgį prieš užbaigiant karą.
Trys su situacija susipažinę šaltiniai teigė, kad CENTCOM parengė „trumpos ir galingos“ smūgių bangos prieš Iraną planą. Tikėtina, kad jame būtų numatyti ir smūgiai infrastruktūros taikiniams.
Pagal šį sumanymą tikimasi, kad Iranas po tokių smūgių grįžtų prie derybų stalo ir parodytų daugiau lankstumo branduoliniu klausimu. Tai būtų vienas iš būdų bandyti išjudinti įstrigusias derybas.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Iranas
Rodyti daugiau žymių