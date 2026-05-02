Karas Ukrainoje. Įvertino Šiaurės Korėjos paramą V. Putino kare prieš Ukrainą: yra ir nemenkų rizikų

Rusijos vado, praminto „Bučos skerdiku“ dėl įtariamo vaidmens 2022 metais Ukrainoje vykdytose civilių žudynėse, likimas lieka neaiškus po pranešimų apie prieš jį surengtą sprogdinimo išpuolį Rusijoje. Teigiama, kad taikiniu tapo generolas majoras Azatbekas Omurbekovas.
Apie išpuolį antradienį Rusijos Tolimųjų Rytų Chabarovsko regione esančiame kariniame batalione pranešė „Telegram“ kanalas VChK-OGPU, dažnai skelbiantis nutekintą informaciją iš Rusijos saugumo struktūrų. Nurodoma, kad sprogimas buvo nukreiptas būtent prieš A. Omurbekovą.
Ukraina vis mažiau reaguoja į telefoninius pokalbius tarp Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino. Anot „The New York Times“, tai, kas anksčiau Kyjive kėlė nerimą, dabar dažniau vertinama kaip beveik nepastebimas formalumas.
Po naujausio D. Trumpo ir V. Putino pokalbio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tik nurodė išsiaiškinti jo turinį, tačiau neinicijavo atskirų derybų su Vašingtonu ar konsultacijų su sąjungininkais. Anksčiau tokie žingsniai buvo laikomi standartine praktika po JAV ir Rusijos kontaktų be Ukrainos dalyvavimo.
Pagrindinė požiūrio kaita siejama su rezultatų nebuvimu. Per daugiau nei metus įvyko mažiausiai vienuolika D. Trumpo ir V. Putino pokalbių, tačiau nė vienas jų neprisidėjo prie karo užbaigimo ar apčiuopiamos pažangos.
Atsakydamas į V. Putino pasiūlymą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad nurodė savo komandai susisiekti su JAV prezidento Donaldo Trumpo komanda ir išsiaiškinti Rusijos pasiūlymo detales.
„Išsiaiškinkime, kas tiksliai tai yra: kelių valandų saugumas paradui Maskvoje ar kažkas daugiau“, – pabrėžė prezidentas.
„Mūsų pasiūlymas – ilgalaikės paliaubos, patikimų saugumo garantijų užtikrinimas žmonėms ir ilgalaikė taika“, – pridūrė jis.
