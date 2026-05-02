Prie Jemeno krantų pagrobtas tanklaivis nukreiptas Somalio link

Pasak tarnybos, tanklaivis EUREKA buvo užgrobtas prie Jemeno Šabvos provincijos krantų. Žmonių grupė „įlipo į laivą, perėmė jo kontrolę, o tada nukreipė jį… Somalio pakrantės kryptimi“.
Pakrančių apsauga, priklausanti Jemeno vyriausybei, pažadėjo ištirti šį išpuolį.
„Tanklaivio buvimo vieta nustatyta, ir šiuo metu jis stebimas bei bus imtasi būtinų priemonių siekiant jį susigrąžinti ir užtikrinti įgulos saugumą“, – teigiama pranešime, nenurodant įgulos narių skaičiaus ar jų pilietybės.
Remiantis svetaine „Marine Traffic“, EUREKA yra su Togos vėliava plaukiojantis naftos produktų tanklaivis, kuris kovo pabaigoje buvo pastebėtas JAE Fudžeiros uoste.
Piratavimas prie Somalio krantų buvo itin paplitęs 2000-aisiais, o piką pasiekė 2011 metais, kai buvo užfiksuota šimtai išpuolių, tačiau vėliau jų smarkiai sumažėjo dėl tarptautinių karinių jūrų pajėgų dislokavimo ir naujų komercinės laivybos taktikų.
Vis dėlto pastarosiomis savaitėmis išpuolių vėl padaugėjo, rodo Europos Sąjungos karinės jūrų misijos, dislokuotos prie šios neramios Rytų Afrikos šalies krantų, ataskaita.
„Operation Atalanta“, ES karinės jūrų pajėgos Somalyje, balandžio pabaigoje užfiksavo tris išpuolius, remiantis jos informacijos tarnyba – Indijos vandenyno jūrų saugumo centru (MSCIO).
Nuo vasario 28 dienos laivyba regione taip pat buvo sutrikdyta dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu, tačiau kol kas nėra požymių, kad šeštadienio užgrobimas būtų susijęs su šiuo konfliktu.
Praėjusį mėnesį Adeno įlankoje tanklaivį užgrobė piratų grupuotė, veikianti Garakado uostamiesčio Puntlando regione, šiaurės rytų Somalyje, naujienų agentūrai AFP sakė vietos saugumo pareigūnas.