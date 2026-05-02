Charkivo srityje kovojantis dalinys paskelbė sulaikytojo apklausos vaizdo įrašą.
Belaisvio teigimu, savo tėvynėje – Kenijoje – jis „kovojo už išgyvenimą“ ir į Rusiją pateko per agentūrą. Jam buvo pažadėtas darbas pagal specialybę, teigiant, kad jis nedalyvaus koviniuose veiksmuose.
Kenijos pilietis teigė, kad buvo apgautas pasirašyti sutartį su Rusijos gynybos ministerija, po to jis tiesiog buvo mestas į šturmą.
Kai buvo siunčiamas į mirtį, samdinys matė „žuvusių Rusijos karių kūnus“.
Tai – ne vienintelis Kenijos pilietis Rusijos pajėgose. Ukrainos kovinė žvalgyba praėjusią savaitę pranešė, kad per kovines operacijas fronto linijoje buvo nukauta Kenijos samdinių grupė, kovojusi okupantų pusėje.
Pasak agentūros, vienas iš užsienio kovotojų, kuriuos Rusijos pajėgos verbavo šturmo operacijoms, buvo identifikuotas per projektą „I Want to Live“.
Tarp žuvusiųjų buvo Kenijos pilietis Nyambura Eric Mwangi, gimęs 2003 m.
N. Mwangi atvyko į Rusiją 2025 m. spalio 23–24 d. kartu su dar trimis Kenijos piliečiais – Wanjiru Joseph Kamau, Karithi Joel Ngure ir Kibet Ronald Kipkurui.
Papildomi Kenijos piliečiai, kurie taip pat žuvo, – Ombwori Denis Bagaku ir Wahome Simon Gititu – atvyko tuo pačiu laikotarpiu.
Pasak žvalgybos, užverbuoti asmenys Rusijoje pasirašė kontraktus ir buvo išsiųsti į mokymo centrą, kur maždaug pusantros savaitės buvo rengiami prieš dislokavimą.
N. Mwangi iš pradžių buvo paskirtas radijo ryšininku ir dislokuotas fronto linijoje, tačiau šiose pareigose netarnavo – jis buvo perkeltas į šturmo padalinį.
Šių metų pradžioje Rusijos pajėgos jį pasiuntė į kovą netoli Borovos gyvenvietės Charkivo srityje. Karinės žvalgybos duomenimis, iki 2025 m. rugpjūčio buvo patvirtinta mažiausiai 316 žuvusių Afrikos samdinių, nors tikrieji nuostoliai, tikėtina, yra gerokai didesni.
Kenijos parlamentaras Kimani Ichung’wah teigė, kad Rusija užverbavo daugiau nei 1 tūkst. Kenijos piliečių kovoti kare prieš Ukrainą.
Kenijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, 2025 m. lapkritį daugiau nei 200 Kenijos piliečių kovojo Rusijos pusėje.
Ukrainos Kovos su dezinformacija centras lapkričio 12 d. pranešė, kad Rusija stiprina ekonominį bendradarbiavimą su Kenija, siekdama išplėsti savo politinę įtaką ir pasinaudoti šiais ryšiais, verbuodama Afrikos šalių piliečius karui.
Be to, centras spalį nurodė, kad Rusija plečia pasaulinę verbavimo kampaniją Pietryčių Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, dažnai pristatydama ją kaip bendradarbiavimą su vyriausybėmis ar saugumo struktūromis.