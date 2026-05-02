Vokietija sureagavo į D. Trumpo sprendimą išvesti karius

2026 m. gegužės 2 d. 12:04
Vokietijos gynybos ministras šeštadienį pareiškė, kad buvo galima numanyti, jog amerikiečių kariai pasitrauks iš Vokietijos.
„JAV karių pasitraukimo iš Europos, taip pat ir iš Vokietijos, buvo galima tikėtis. Mes, europiečiai, turime prisiimti daugiau atsakomybės už savo saugumą“, – Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius teigė ministerijos perduotame komentare naujienų agentūrai AFP.
Penktadienį Pentagonas paskelbė, kad per artimiausius metus iš Vokietijos bus išvesta apie 5 tūkst. amerikiečių karių.
Tokio žingsnio imtasi po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą, kuris pirmadienį sakė, kad Iranas pažemino Vašingtoną per taikos derybas.
D. Trumpas užsipuolė F. Merzą ir pareiškė, kad jis nežino, ką kalba, ir mano, kad Iranas turi teisę turėti branduolinį ginklą.
Be to, D. Trumpas žada nuo kitos savaitės taikyti 25 proc. muitus iš Europos Sąjungos (ES) importuojamiems automobiliams ir sunkvežimiams, kaltindamas ES nesilaikant 2025 m. vasarą pasiekto prekybos susitarimo.
