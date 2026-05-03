PasaulisKonfliktai ir saugumas

Aliarmas Suomijoje: oro erdvę pažeidė nežinomas dronas

2026 m. gegužės 3 d. 12:50
Sekmadienį paryčiais Suomijos Virolahčio apylinkėse, netoli sienos su Rusija, nežinomas dronas, įtariama, pažeidė šalies oro erdvę, pranešė Suomijos gynybos ministerija.
Ministerijos pranešime teigiama, kad Suomijos karinės oro pajėgos droną pastebėjo anksti ryte.
„Drono modelis ir kilmė nenustatyti“, – teigiama pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad dronas jau paliko Suomijos oro erdvę.
Incidentą tiria Suomijos pasienio apsauga, priduriama pranešime, tačiau jokios papildomos informacijos jame nepateikiama.

Suomija turi 1 340 kilometrų ilgio sieną su Rusija.
Rusijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad naktį jos karinės oro gynybos pajėgos 15-oje regionų, be kita ko ir netoli Sankt Peterburgo, įsikūrusio už maždaug 150 kilometrų nuo Virolahčio, perėmė 334 Ukrainos dronus.
Kovo mėnesį, po to, kai pietinėje Suomijos dalyje sudužo du Ukrainos dronai, greičiausiai nukrypę nuo kurso dėl Rusijos elektroninės karybos priemonių, Ukraina Helsinkio oficialiai atsiprašė.
Panašūs incidentai sekmadienį paryčiais buvo fiksuoti ir Latvijoje bei Estijoje.
