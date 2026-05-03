PasaulisKonfliktai ir saugumas

Analitikai: to fronte nebuvo nuo 2024-ųjų

2026 m. gegužės 3 d. 12:18
Lrytas.lt
Balandį Rusijos okupantai prarado daugiau teritorijų, nei užėmė, rašo JAV įsikūręs Karo studijų institutas (ISW).
Daugiau nuotraukų (11)
Analitikai skelbia, kad Rusija, iš okupantų užimtų teritorijų atėmus prarastas, per balandį neteko 116 kvadratinių kilometrų teritorijos.
Tai reiškia, kad okupantai pirmą kartą nuo invazijos Kursko srityje 2024 m. rugpjūtį patyrė grynąjį kontroliuojamos teritorijos sumažėjimą fronte.
„Rusijos pažanga mūšio lauke nuosekliai mažėja nuo 2025 m. lapkričio, nes Ukrainos vykdomos antžeminės kontratakos, vidutinio nuotolio smūgiai, Kremliaus ribojimai Rusijai naudotis „Starlink“ terminalais ir prieigos prie „Telegram“ apribojimai dar labiau paaštrino jau esamas Rusijos kariuomenės problemas“, – rašoma straipsnyje.

Kraupūs vaizdai po okupantų atakos Odesoje: sunaikinti butai, pastatuose kilo didžiuliai gaisrai

Analitikai nurodo, kad Rusijos puolimo sulėtėjimą iš dalies galėjo lemti sezoniniai orų svyravimai.
2025–2026 m. žiema buvo šaltesnė ir gerokai drėgnesnė nei ankstesnė. Dėl to Rusijos kariuomenės judėjimas kovo ir balandžio mėnesiais sulėtėjo dėl pavasarinio pažliugimo sezono.
Atitirpęs įšalęs žemės paviršius ir pavasariniai lietūs blogina sąlygas mechanizuotam judėjimui, nes technika tiesiog stringa bekelėje.
Susiję straipsniai
„Močiute, lipk!“: fronte – neįprasta gelbėjimo operacija

„Močiute, lipk!“: fronte – neįprasta gelbėjimo operacija

V. Zelenskis: iš Baltarusijos pusės – „neįprasta veikla“

V. Zelenskis: iš Baltarusijos pusės – „neįprasta veikla“

Aliarmas Rumunijoje: į teritoriją įskrido Rusijos dronas, kilo naikintuvai

Aliarmas Rumunijoje: į teritoriją įskrido Rusijos dronas, kilo naikintuvai

Kartu analitikai pažymi, kad gegužę ir birželį, prasidėjus karštiems orams, Rusijos pajėgos gali padidinti puolimo tempą.
Rusai meluoja apie savo pasiekimus
ISW taip pat pažymi, kad Kremlius naudoja infiltracijos taktiką, siekdamas perdėti Rusijos teritorinę kontrolę.
„2026 m. balandį Rusijos pajėgos užėmė arba įsiskverbė į 28,28 kv. km teritoriją, o iš viso nuo 2025 m. lapkričio iki 2026 m. balandžio – 1 716,42 kv. km. Tačiau per tą patį laikotarpį realiai užimta tik 1 443,35 kv. km“, – nurodo analitikai.
ISW pažymi, kad šios infiltracijos zonos nėra faktiškai kontroliuojamos Rusijos pajėgų – jos dažnai yra šalia Ukrainos pozicijų, ginčijamose „pilkosiose zonose“.
Okupantai jau kurį laiką pervertina savo pasiekimus fronte, o Rusijos generalinis štabas dažnai paskelbia apie pergales ir užimtus miestus, kurie dažnai dar būna ginčijami arba patenka „į pilkąją zoną“.
RusijaUkrainaDonbasas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.