Analitikai: to fronte nebuvo nuo 2024-ųjų

Analitikai skelbia, kad Rusija, iš okupantų užimtų teritorijų atėmus prarastas, per balandį neteko 116 kvadratinių kilometrų teritorijos.
Tai reiškia, kad okupantai pirmą kartą nuo invazijos Kursko srityje 2024 m. rugpjūtį patyrė grynąjį kontroliuojamos teritorijos sumažėjimą fronte.
„Rusijos pažanga mūšio lauke nuosekliai mažėja nuo 2025 m. lapkričio, nes Ukrainos vykdomos antžeminės kontratakos, vidutinio nuotolio smūgiai, Kremliaus ribojimai Rusijai naudotis „Starlink“ terminalais ir prieigos prie „Telegram“ apribojimai dar labiau paaštrino jau esamas Rusijos kariuomenės problemas“, – rašoma straipsnyje.
Analitikai nurodo, kad Rusijos puolimo sulėtėjimą iš dalies galėjo lemti sezoniniai orų svyravimai.
2025–2026 m. žiema buvo šaltesnė ir gerokai drėgnesnė nei ankstesnė. Dėl to Rusijos kariuomenės judėjimas kovo ir balandžio mėnesiais sulėtėjo dėl pavasarinio pažliugimo sezono.
Atitirpęs įšalęs žemės paviršius ir pavasariniai lietūs blogina sąlygas mechanizuotam judėjimui, nes technika tiesiog stringa bekelėje.
Kartu analitikai pažymi, kad gegužę ir birželį, prasidėjus karštiems orams, Rusijos pajėgos gali padidinti puolimo tempą.
Rusai meluoja apie savo pasiekimus
ISW taip pat pažymi, kad Kremlius naudoja infiltracijos taktiką, siekdamas perdėti Rusijos teritorinę kontrolę.
„2026 m. balandį Rusijos pajėgos užėmė arba įsiskverbė į 28,28 kv. km teritoriją, o iš viso nuo 2025 m. lapkričio iki 2026 m. balandžio – 1 716,42 kv. km. Tačiau per tą patį laikotarpį realiai užimta tik 1 443,35 kv. km“, – nurodo analitikai.
ISW pažymi, kad šios infiltracijos zonos nėra faktiškai kontroliuojamos Rusijos pajėgų – jos dažnai yra šalia Ukrainos pozicijų, ginčijamose „pilkosiose zonose“.
Okupantai jau kurį laiką pervertina savo pasiekimus fronte, o Rusijos generalinis štabas dažnai paskelbia apie pergales ir užimtus miestus, kurie dažnai dar būna ginčijami arba patenka „į pilkąją zoną“.