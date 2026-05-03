Karas Irane. Iranas pateikė 14 punktų pasiūlymą JAV

D. Trumpas pranešė Kongresui, kad JAV karo veiksmai su Iranu „nutrūko“ per besitęsiančias paliaubas, teigdamas, jog jam nereikia laikytis galutinio termino, skirto gauti įstatymų leidėjų pritarimą karui.
Pagal įstatymą JAV prezidentas privalo gauti Kongreso pritarimą per 60 dienų nuo pranešimo įstatymų leidėjams apie karinius veiksmus, arba nutraukti karo veiksmus.
Tačiau laiške Kongreso lyderiams D. Trumpas teigė, kad jam nereikia laikytis šio karo galių akto, nes praėjusį mėnesį su Iranu sutartos paliaubos sustabdė bet kokio tokio įsipareigojimo laikrodį.
L. Kojala pabrėžė didelę atskirtį tarp D. Trumpo retorikos ir veiksmų: tai nėra geras dalykas
JAV ir Iranas dar nepasiekė ilgalaikio taikos susitarimo derybų keliu, nors Irano žiniasklaida pranešė apie naują Teherano pasiūlymą, penktadienį išsiųstą per Pakistaną.
Penktadienį, praėjus 60 dienų po to, kai jis oficialiai pranešė Kongresui apie smūgius Iranui, D. Trumpas parašė Kongreso lyderiams.
„Nuo 2026 m. balandžio 7 d. tarp Jungtinių Valstijų pajėgų ir Irano nebuvo jokio apsikeitimo ugnimi. „Karo veiksmai, prasidėję 2026 m. vasario 28 d., nutrūko.“
Irano valstybinės naujienų agentūros IRNA teigimu, Teherano pasiūlymas dėl derybų su JAV buvo išsiųstas Pakistano tarpininkams. Naujienų agentūra nepaskelbė jokių detalių, ir neaišku, ar pasiūlymas pasiekė JAV.
