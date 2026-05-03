Pamatykite: Ukrainos dronai susprogdino du Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaivius

„Mūsų kariai toliau taiko sankcijas Rusijos šešėliniam naftos laivynui – jie smogė dviem tokiems laivams prie įplaukos į Novorosijsko uostą. Šie tanklaiviai buvo aktyviai naudojami naftos transportavimui. Dabar jų nebėra“, – teigė V. Zelenskis.
Jis padėkojo Generalinio štabo vadui Andrijui Hnatovui už vadovavimą operacijai, taip pat Ukrainos saugumo tarnybos kontržvalgybos pareigūnams ir Ukrainos kariniam jūrų laivynui už sėkmingą rezultatą.
Prezidentas taip pat paskelbė, kad Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumai ir toliau bus vystomi – jūroje, ore ir sausumoje.
Kraupūs vaizdai po okupantų atakos Odesoje: sunaikinti butai, pastatuose kilo didžiuliai gaisrai
Šią savaitę du kamikadzės tipo jūriniai dronai pataikė į sankcionuotą tanklaivį MARQUISE Juodojoje jūroje.
Ketvirtadienio naktį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos smogė Rusijos FSB patruliniam kateriui „Sobol“ ir priešdiversiniam kateriui „Grachonok“, kurie buvo dislokuoti Kryme.
Balandžio 19 d. Ukrainos gynybos ministerijos GUR specialiojo padalinio „Primary“ kovotojai smogė dviem dideliems Rusijos Juodosios jūros laivyno desantiniams laivams laikinai okupuotame Kryme.
Susiję straipsniai
Tai buvo „Projekto 775“ desantinis laivas „Yamal“ ir „Projekto 1171“ desantinis laivas „Nikolay Filchenkov“.
UkrainaRusijatanklaivis
Rodyti daugiau žymių