PasaulisKonfliktai ir saugumas

Pamatykite: Ukrainos dronai susprogdino du Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaivius

2026 m. gegužės 3 d. 12:38
Lrytas.lt
Video
Ukrainos gynybos pajėgos sekmadienį smogė dviem Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaiviams, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir paviešino operacijos vaizdo įrašą.
Daugiau nuotraukų (11)
„Mūsų kariai toliau taiko sankcijas Rusijos šešėliniam naftos laivynui – jie smogė dviem tokiems laivams prie įplaukos į Novorosijsko uostą. Šie tanklaiviai buvo aktyviai naudojami naftos transportavimui. Dabar jų nebėra“, – teigė V. Zelenskis.
Jis padėkojo Generalinio štabo vadui Andrijui Hnatovui už vadovavimą operacijai, taip pat Ukrainos saugumo tarnybos kontržvalgybos pareigūnams ir Ukrainos kariniam jūrų laivynui už sėkmingą rezultatą.
Prezidentas taip pat paskelbė, kad Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumai ir toliau bus vystomi – jūroje, ore ir sausumoje.

Kraupūs vaizdai po okupantų atakos Odesoje: sunaikinti butai, pastatuose kilo didžiuliai gaisrai

Šią savaitę du kamikadzės tipo jūriniai dronai pataikė į sankcionuotą tanklaivį MARQUISE Juodojoje jūroje.
Ketvirtadienio naktį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos smogė Rusijos FSB patruliniam kateriui „Sobol“ ir priešdiversiniam kateriui „Grachonok“, kurie buvo dislokuoti Kryme.
Balandžio 19 d. Ukrainos gynybos ministerijos GUR specialiojo padalinio „Primary“ kovotojai smogė dviem dideliems Rusijos Juodosios jūros laivyno desantiniams laivams laikinai okupuotame Kryme.
Susiję straipsniai
Analitikai: to fronte nebuvo nuo 2024-ųjų

Analitikai: to fronte nebuvo nuo 2024-ųjų

Rusijos apgautas samdinys atsivėrė: schema – didesnė nei manyta

Rusijos apgautas samdinys atsivėrė: schema – didesnė nei manyta

Aliarmas Rumunijoje: į teritoriją įskrido Rusijos dronas, kilo naikintuvai

Aliarmas Rumunijoje: į teritoriją įskrido Rusijos dronas, kilo naikintuvai

Tai buvo „Projekto 775“ desantinis laivas „Yamal“ ir „Projekto 1171“ desantinis laivas „Nikolay Filchenkov“.
UkrainaRusijatanklaivis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.